NBA沙波尼斯拆籃網 國王勝率17年來首次超過5成[影]

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美國職籃NBA沙加緬度國王以101比96擊退布魯克林籃網，正式終結17年勝率低於5成的紀錄。（圖取自twitter.com/SacramentoKings）

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國職籃NBA沙加緬度國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今晚貢獻24分21籃板，率隊以101比96擊退布魯克林籃網，正式終結17年勝率低於5成的紀錄。

美聯社報導，國王後衛佛克斯（De'Aaron Fox）交出18分、6籃板和5助攻。國王在總教練布朗（Mike Brown）執掌兵符第一個賽季之下，以42勝27負在西區排名第2。

這是2005-06賽季以來，國王首次勝率突破5成，當時戰績為44勝38負，在時任總教練艾德曼（Rick Adelman）帶領下連8季打進季後賽。

國王小前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）說：「為這支球隊效力4年多，我見證過低潮，看到球迷和球隊中的人失落沮喪，我認為站在勝利這一方真好。」

「很多人沒有機會在球隊待上足夠長的時間，可以看到大起和大落，他們只看到不好的一面。我認為自己很幸運能夠成為這勝利一刻的一部分。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120317