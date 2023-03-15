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安特托昆博砍36分 公鹿擊敗太陽奪首張季後賽門票[影]

2023/3/15 15:07（3/15 15:26 更新）
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NBA密爾瓦基公鹿14日靠安特托昆博（前）砍下36分，擊敗鳳凰城太陽，成為本季率先拿下季後賽門票的球隊。（圖取自facebook.com/GreekFreakOfficial）
NBA密爾瓦基公鹿14日靠安特托昆博（前）砍下36分，擊敗鳳凰城太陽，成為本季率先拿下季後賽門票的球隊。（圖取自facebook.com/GreekFreakOfficial）
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（中央社鳳凰城14日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天靠安特托昆博砍下36分率領，116比104客場擊敗鳳凰城太陽，成為本季率先拿下50勝及季後賽門票的球隊。

公鹿近2個月打出亮眼表現，最近23場比賽一共拿下21勝。

今天贏球後，公鹿目前戰績50勝19敗，勝率7成25，繼續在東區排名第1。

公鹿今天5人得分達兩位數，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）此役除攻下全場最高36分，還抓下全場最多11個籃板，另外送出8次助攻；羅培茲（Brook Lopez）貢獻21分10籃板「雙十」成績。

例行賽進入尾聲，目前暫居東區龍頭的公鹿，領先排名第2、戰績47勝22敗的波士頓塞爾蒂克有3場勝差。

這場比賽剩下8分47秒時，太陽還以95比92領先，但公鹿打出一波24比9的猛烈攻勢逆轉戰局，最終以12分之多獲勝。

太陽此役同樣有5人得分達到兩位數，其中以布克（Devin Booker）攻下30分最高，艾頓（Deandre Ayton）則有16分、8籃板的表現。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120315

#NBA
#安特托昆博
#公鹿
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