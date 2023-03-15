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NBA范佛利特36分 暴龍送金塊4連敗[影]

2023/3/15 13:30（3/15 13:52 更新）
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美國職籃NBA多倫多暴龍14日以125比110擊敗丹佛金塊，金塊吞下本季4連敗。（圖取自twitter.com/nuggets）
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（中央社多倫多14日綜合外電報導）靠著范佛利特（Fred VanVleet）36分、阿努諾比（OG Anunoby）24分，美國職籃NBA多倫多暴龍今天125比110擊敗丹佛金塊，讓金塊吞下本季新高的4連敗。

美聯社報導，儘管約基奇（Nikola Jokic）貢獻28分，小波特（Michael Porter Jr.）挹注23分，高登（Aaron Gordon）襄助18分，西區龍頭金塊仍吞下敗仗，自3月6日主場擊敗暴龍後還沒嘗過勝利滋味。

此役暴龍第一節砍下隊史新猷的49分，一路領先拿下主場5連勝。范佛利特22投13中，三分球12投8中本季最多，伯爾特（Jakob Poeltl）貢獻12分和11個籃板，西雅坎（Pascal Siakam）12分，崔蘭特（Gary Trent Jr.）11分。

金塊莫瑞（Jamal Murray）18投5中，拿下14分；布朗（Bruce Brown）添得12分。（譯者：鄭詩韻/核槁：嚴思祺）1120315

#NBA
#多倫多暴龍
#丹佛金塊
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