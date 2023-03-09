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遭控口角後駕車開槍 NBA野獸派灌籃始祖坎普被捕

2023/3/9 15:16
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（中央社塔科馬8日綜合外電報導）美國職籃NBA西雅圖超音速（現為奧克拉荷馬雷霆）隊史王牌球員之一、6屆全明星賽球星坎普（Shawn Kemp）據報今天在華盛頓州塔科馬（Tacoma）被逮捕，並遭控駕車槍擊。

路透社報導，塔科馬警察局在推特（Twitter）發文表示，兩部車上的乘客於美國太平洋時間下午1時58分在停車場爆發口角後，現場傳出槍響，一名53歲的男性因「駕車槍擊被捕」。

皮爾斯郡（Pierce County）受刑人紀錄顯示，一位名叫蕭恩．崔維斯．坎普（Shawn Travis Kemp）的男子晚間5時58分因駕車槍擊入獄。

西雅圖超音速（Seattle SuperSonics）前球星坎普現年53歲，中間名也恰好是崔維斯。多家媒體隨後證實這項消息。

1989年，就讀德州三一谷社區學院（Trinity Valley Community College）的坎普在NBA選秀大會以第一輪第17順位被西雅圖超音速選中，在NBA職涯14個賽季的前8年效力該隊。他曾連續參加6屆全明星賽，三度進入NBA最佳陣容第二隊。

坎普以高於籃框的飛躍暴扣灌籃著名，號稱「野獸派灌籃始祖」，生涯平均每場拿下14.6分、8.4個籃板，效力超音速時期平均每場進帳16.2分、9.6個籃板。

離開超音速後，坎普在克里夫蘭騎士（Cleveland Cavaliers）打了3個賽季，隨後又在波特蘭拓荒者（Portland Trail Blazers）和奧蘭多魔術（Orlando Magic）分別效力2、1個賽季，打完2002到03年賽季後便球靴高掛。

2005年，坎普因卡車上藏有大麻和古柯鹼，在西雅圖遭逮捕。

2020年，坎普和另外幾人合夥，在西雅圖開設一間大麻專賣店。（譯者：李佩珊/核稿：施施）1120309

#坎普
#NBA
#西雅圖
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