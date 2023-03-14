更多編輯台推薦新聞：
巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位
運動

巴黎奧運500日倒數 5大問題考驗主辦單位

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派現場／矽谷銀行倒閉風暴中重啟營運 儲戶：心情像從地獄回人間
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

布朗轟本季新高43分 塞爾蒂克仍不敵墊底火箭

2023/3/14 13:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社休士頓13日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）今天轟下個人本季新高43分，但球隊仍以109比111敗給西區戰績最差的休士頓火箭。

東區排名第2的塞爾蒂克試圖縮小與龍頭密爾瓦基公鹿之間的差距，今天對上西區成績居末的火箭，原本該是「進補」的大好機會，但在這場15次互換領先位置的激烈競爭中，塞爾蒂克被得分多點開花的火箭潑了桶冷水。

火箭此役5人得分達兩位數，以格林（Jalen Green）拿下28分最高，史密斯（Jabari Smith Jr.）有24分11籃板的雙十成績，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）也攻下20分，波特（Kevin Porter Jr.）則有14分、13助攻、6籃板進帳。

塞爾蒂克方面，除了布朗以外，塔特姆（Jayson Tatum）也進帳22分，但他三分線外10次出手只命中2球；從板凳出發的布洛格登（Malcolm Brogdon）則貢獻了20分。

塞爾蒂克原本有機會將比賽逼進延長，但塔特姆最後一擊失手，火箭在掌握籃板後收下勝利。

塞爾蒂克輸掉這場比賽後，在例行賽剩下13場的情況下，落後東區排名第1的公鹿兩場勝差。

已經提前確定與季後賽無緣的火箭，目前戰績16勝52敗，勝場數與東區墊底的底特律活塞相同，但勝率2成35略優於活塞的2成32。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120314

#波士頓塞爾蒂克
#塔特姆
#布朗
塔特姆
NBA塔特姆41分助陣 塞爾蒂克力擒騎士[影]塔特姆生涯首度遭驅逐 塞爾蒂克跌下聯盟龍頭寶座
布朗
跨性別強暴犯關女監惹議 蘇格蘭急檢討推新措施
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
柯瑞主宰戰局飆36分 勇士延長賽125比116擊退公鹿[影]