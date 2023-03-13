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台啤英熊網羅長人塔壁 力拚戰績前段班

2023/3/13 15:11
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣職籃T1聯盟台灣啤酒英熊趕在洋將大限前簽下身高221公分塔壁，球團今天宣布塔壁加盟，期待塔壁再度與大勝攜手捍衛禁區，帶領球隊在例行賽尾聲回戰績前段班。

身高221公分的塔壁（Hasheem Thabeet）來自坦尚尼亞，曾在2009年美國職籃NBA選秀會首輪第2順位被曼菲斯灰熊選中，在台灣職籃P. LEAGUE+首季效力於新竹街口攻城獅，留下18.2分、14.3籃板與3.3阻攻的成績，並拿下首季籃板王與阻攻王。

台啤英熊今天發布新聞稿宣布，洋將塔壁（Hasheem Thabeet）披上英熊34號戰袍，將與昔日攻城獅隊友洋將大勝（Branden Dawson）再續前緣，並攜手捍衛球隊禁區。

台啤英熊目前例行賽戰績10勝12敗，在6隊中暫居第4，球團表示，希望塔壁與大勝能帶領球隊在例行賽倒數階段，躋身前段班行列。

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總經理哈孝遠表示：「球隊現階段確實在鞏固籃板及對抗其他球隊的長人上遇到問題，我們需要一個禁區守護神來坐鎮禁區，而塔壁就是最適合的人選，相信他的加入，能讓英熊不一樣。」

塔壁在解決坦尚尼亞簽證問題後，已於昨日抵達台灣和英熊會合，並將開始積極備戰，球團預告，英熊將於19日作客國體大綜合體育館出戰桃園永豐雲豹，尋求2連勝，屆時將是塔壁身披綠袍在T1聯盟的首秀。（編輯：李亨山）1120313

#英熊
#塔壁
#哈孝遠
英熊
T1英熊前腳剛送走愛禮 後腳迎來瓊斯
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