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NBA灰熊落後29分上演大逆轉 延長賽擊敗馬刺[影]

2023/3/18 12:43（3/18 13:06 更新）
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NBA曼菲斯灰熊17日以126比120逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺。（圖取自twitter.com/memgrizz）
NBA曼菲斯灰熊17日以126比120逆轉擊敗聖安東尼奧馬刺。（圖取自twitter.com/memgrizz）
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（中央社聖安東尼奧17日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊在第3節一度落後29分，打完延長賽後以126比120擊敗聖安東尼奧馬刺，上演隊史最大逆轉秀。灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全場最高28分。

美聯社報導，灰熊在正規賽最後一分鐘落後9分，後來以一波9比零攻勢把戰局帶入延長賽。貝恩（Desmond Bane）挹注21分，包括延長賽的8分，瓊斯（Tyus Jones）則繳出20分、10籃板和10助攻的「大三元」表現。

灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）上個月因在個人社群直播「亮槍」，做出「對聯盟有害的行為」而遭禁賽8場，目前為止他已經缺陣7場比賽。灰熊在沒有莫蘭特的情況下，戰績來到4勝3負。

馬刺方面，瓦塞爾（Devin Vassell）攻下全隊最高的25分，柯林斯（Zach Collins）貢獻24分。

灰熊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）在正規時間還剩1.8秒時投進關鍵三分球追平比分，把比賽逼進延長賽。布魯克斯全場得16分，三分球8投4中。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1120318

#布魯克斯
#灰熊
#柯林斯
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