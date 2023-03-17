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溜馬下半場加速疾走 擊敗東區霸主公鹿隊[影]

2023/3/17 14:32（3/17 14:48 更新）
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美國職籃NBA賽事，溜馬隊16日以139比123擊敗中央組第一、也是東區霸主的公鹿隊。（圖取自twitter.com/NBA）
美國職籃NBA賽事，溜馬隊16日以139比123擊敗中央組第一、也是東區霸主的公鹿隊。（圖取自twitter.com/NBA）
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（中央社密爾瓦基16日綜合外電報導）美國職籃NBA賽事，今天晚上溜馬隊在尼姆巴德（Andrew Nembhard）24分與奈史密斯（Aaron Nesmith）6個3分球猛攻下，以139比123擊敗中央組第一、也是東區霸主的公鹿隊。

美聯社報導，這場比賽中，溜馬隊在奈史密斯領軍下，三分球41投20中，其中下半場14投11中，全場命中率為55.7%。與此同時，公鹿隊全場命中率為52.8%，三分線外32投11中，不過全隊12次失誤也丟掉了13分。

公鹿隊得分以「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）25分帶頭，另外哈勒戴（Jrue Holiday）得19分，密道頓（Khris Middleton）貢獻16分。

溜馬隊得分主力、同時也是明星賽控球後衛海利柏頓（Tyrese Haliburton）今天因腳踝受傷無法上陣，不過全隊有7名球員得分達2位數。

公鹿隊開賽29投18中，其中三分球9投4中，第一節打完以40比30領先。第二節，公鹿隊前6次投籃5次沒進，溜馬隊以一波8比0攻勢將比分差縮小到5分，其中關鍵是陣中前公鹿隊的希爾（George Hill）連進2顆三分球。

公鹿隊回神後，以64-55領先進入中場休息。換邊再戰，溜馬隊這次是奈史密斯的三分球連發，帶起另一波8比0攻勢，第三節還剩4分8秒時，只落後公鹿4分。

溜馬隊的麥康奈（T.J. McConnell）在第3節還剩26秒時，一記跳投讓全隊以3分領先，然後第4節以一波11比4的攻勢，將比數在剩下10分27秒時帶到112比105。比賽還剩7分8秒時，奈史密斯投進個人第6顆三分球，比數拉開至122比111。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1120317

#公鹿隊
#奈史密斯
#溜馬隊
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