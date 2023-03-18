PLG鋼鐵人簽下新洋將溫德 解約克拉索夫

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）今天是台灣職籃P. LEAGUE+註冊大限，高雄17直播鋼鐵人宣布，與烏克蘭籍洋將克拉索夫解約，留下鐵米、悟空，並網羅新洋將溫德助陣，敲定3洋將陣容。

鋼鐵人去年底找來克拉索夫助陣，出賽13場，場均21.08分、11.38籃板，但未受球團青睞，今天P. LEAGUE+（簡稱PLG）註冊大限，鋼鐵人宣布與克拉索夫解約。

鋼鐵人選擇留下洋將鐵米（Femi Olujobi）以及僅打5場的悟空（Gokul Natesan），並發布新聞稿宣布簽下美籍洋將溫德（Wendell Lewis）。

球團表示，現年34歲溫德，身高208公分，體重118公斤，擁有強壯的身體素質，籃下腳步靈巧，擅長身體對抗在籃下取分，且衝搶籃板意識強烈，未來將捍衛鋼鐵人禁區。

溫德於2015年開啟職業生涯，擁有玻利維亞、黎巴嫩、墨西哥、多明尼加、日本、喬治亞、保加利亞、葡萄牙、義大利、以色列等豐富海外聯盟出賽經驗。

鋼鐵人總經理高景炎表示，溫德在防守端上相當積極、企圖心強，且有很不錯的協防觀念，這幾日與球隊練球，也快速地與團隊磨合。

高景炎認為，由於溫德的身型壯碩，擋拆的小組配合絕對是非常有威脅力，雖然加入團隊時間不長，但相信溫德的積極及學習能力，能夠很快融入團隊。（編輯：李亨山）1120318