PLG最終球員註冊名單 國王僅2洋將打完本季

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（中央社記者黎建忠台北20日電）台灣職籃聯盟PLG今天公布2022-23年球季各隊最終球員註冊名單，其中高雄鋼鐵人註冊19名球員最多，而暫居聯盟龍頭的新北國王，雖註冊18名球員，但卻是各隊中僅有2名洋將的球隊，將是未來隱憂。

截至上週為止，P. LEAGUE+聯盟的新北國王已打完27場賽事，並以21勝6敗的戰績傲視全聯盟，和第2名的台北富邦勇士有著4.5場的安全勝差，除了本土球員表現出色外，本季找來的外援也都表現得非常亮眼。

禁區球員的牧倫斯（Byron Mullens），本季在強力瘦身後表現更加出色，平均以22.12分在聯盟得分榜排名第3，16.12籃板是聯盟籃板王，3月10日更是本季第2度獲選為單月最有價值球員（MVP）。

曼尼高（Kenny Manigault）從季初就加盟國王至今，3月11日對福爾摩沙台新夢想家，還繳出驚人的22分、10籃板、13助攻、10抄截「大四喜」成績單。

據瞭解，原本國王的第3名洋將奧帝（Austin Daye），在3月9日無預警離隊，當時球團在還沒找好第3名洋將前，就先放他走，而找到新洋將後，又一直拖到17日才送出工作證申請，偏偏18、19日都是假日無人辦公，PLG就算今天才公告各隊註冊名單，國王還是來不及註冊第3名洋將。

幸好，國王還有「新台灣人」戴維斯可以彌補洋將的空缺，只是他已經40歲，上場時間有限。

PLG本季例行賽將進行至5月14日，在最後的1個半月，各隊將以最終球員註冊名單打出最佳成績，爭取晉級季後賽的門票。（編輯：張雅淨）1120320