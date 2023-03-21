納達爾跌出世界前十18年首見 缺席印地安泉大師賽

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（中央社印地安泉21日綜合外電報導）坐擁22座大滿貫賽金盃的西班牙網球名將納達爾因傷缺席印地安泉大師賽。世界職業網球協會（ATP）今天更新積分後，他的排名跌出世界前十，為2005年以來首見。

路透社報導，納達爾（Rafa Nadal）1月在澳洲公開賽第2輪爆冷出局，顯然受臀傷所苦，至今尚未恢復過來，因此被迫缺席在加州舉行的印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）。納達爾去年挺進印地安泉大師賽決賽，但後來敗給地主選手佛里茲（Taylor Fritz）。

由於無法出賽印地安泉大師賽，納達爾將失去600分積分，排名下滑4名至第13名，終結連續912週維持前十的紀錄。納達爾2005年以18歲之齡首度進入世界排名前10的紀錄開始時，目前排名第一的西班牙選手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）還不到兩歲。

然而，在法國公開賽登場前，納達爾準備下個月參加蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters），重返賽場。納達爾生涯14次闖進法網決賽，14次都抱回冠軍，「紅土之王」稱號可謂當之無愧，因此他可能很快就能夠重回世界前十。

世界排名第4的挪威好手路德（Casper Ruud）去年在法網決賽中輸給納達爾，他表示如果看到36歲的納達爾再次舉起金盃，並不會感到驚訝。

去年美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）和瑞士網球名將費德瑞（Roger Federer）退休後，網壇失去了兩位偉大球員，但納達爾和競爭對手喬科維奇（Novak Djokovic）仍堅持不懈。

5月將滿36歲的喬科維奇幾乎沒有放慢腳步的跡象，他在澳網封王，追平納達爾大滿貫賽22座冠軍紀錄。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120321