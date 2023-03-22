經典賽日本奪冠後距日職開幕不到10天 武士隊趕緊踏上歸途
2023/3/22 21:44（3/23 00:09 更新）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，球員們開心合影。（共同社）
（中央社東京22日綜合外電報導）日本隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪得冠軍後，結束記者會相隔不到6小時就搭上返國班機，準備趕緊回國調整狀態，參加30、31日的日職開幕戰。
經典賽日美爭霸戰在美國邁阿密舉行，結果日本以3比2擊敗美國。這是日本在2006年、2009年奪冠之後，時隔14年拿下第3冠。
日本隊在當地凌晨接受媒體採訪後，留下美國職棒大聯盟的大谷翔平、達比修有等人，其他隊員趕緊踏上歸途，替日職備戰。
根據「體育報知」報導，日本隊在享受完勝利香檳浴，並在球場留下紀念合影後，與媒體的採訪環節直到凌晨2時30分左右才結束。
一行人回到飯店短暫休息後，在上午7時30分搭乘巴士出發，在警車前導下於8時左右抵達邁阿密國際機場，搭乘班機返回日本。
球員返國後將回到各自隊伍，替30、31日的日職開幕戰做準備。
太平洋聯盟將於3月30日開幕，將由東北樂天對日本火腿。中央聯盟3月31日由巨人對中日、養樂多對廣島、阪神對DeNA，3場比賽揭開序幕。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120322
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