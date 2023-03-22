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經典賽日本奪冠開香檳 投手高橋宏斗竟因年紀太小不准飲酒

2023/3/22 20:56（3/23 00:11 更新）
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日本對戰美國，20歲高橋宏斗（圖）順利守住第5局無失分。（共同社）
日本對戰美國，20歲高橋宏斗（圖）順利守住第5局無失分。（共同社）
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本隊在世界棒球經典賽（WBC）擊敗美國隊奪得冠軍，興奮開香檳慶祝，但隊上年紀最小的投手高橋宏斗卻因為不滿美國的法定飲酒年齡，沒辦法喝到美味的慶祝酒。

經典賽日美爭霸戰在美國邁阿密舉行，結果日本以3比2擊敗美國。這是日本在2006年、2009年奪冠之後，時隔14年拿下第3冠。

日媒Sponichi Annex報導，比賽結束後，現場打開事前準備好的100瓶香檳，替日本隊監督栗山英樹和選手們洗香檳浴，享受成為世界第一的勝利美酒滋味。

然而，2002年8月9日出生的投手高橋宏斗僅有20歲，不滿比賽國美國的法定飲酒年齡21歲，沒辦法參加慶祝宴。日本的法定飲酒年齡為20歲。

高橋宏斗受訪說：「我原本已經戴上護目鏡，興致滿滿準備參加香檳浴，結果經紀人說：『美國要21歲才能（飲酒）。』我只能喝水了。但光是身在現場就能感受到愉快氣氛，最後大家都往我身上潑水」。

日本對戰美國的先發投手今永昇太失分退場後，接手的22歲戶鄉翔征、20歲高橋宏斗、25歲伊藤大海、23歲翁田大勢，清一色都是年輕投手，從第3局到第7局壓制美國打線。

高橋宏斗5局上登板，先後三振楚勞特（Mike Trout）和高史密特（Paul Goldschmidt），儘管被敲出安打，不過沒有失分，順利守住第5局，替最終優勝做出貢獻。

效力於日職中日龍的高橋宏斗表示，他現在成為了世界第一隊伍的成員，外界將更關注他的未來表現。他會持續努力，目標是下次能參加中日龍的啤酒浴。

日本在經典賽奪冠後，除了日本隊盛大慶祝，民間也舉辦盛大的「武士隊優惠」同慶。

京都一家連鎖肉舖Butcher Yamamuraya在23、24日限定舉辦「同姓折扣」活動，和監督栗山英樹，以及MVP大谷翔平相同姓氏的民眾可以享有半價優惠。

其他像是達比修、吉田、村上、岡本等姓氏的民眾也可以獲得7折優惠。購買牛舌則是可以免費獲贈胡椒粉，搭上日本最近最夯的轉胡椒罐慶祝手勢。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120322

#高橋宏斗
#日本
#栗山英樹
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