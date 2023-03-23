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經典賽日美決戰在美創賽史收視紀錄 比上屆增7成

2023/3/23 10:50（3/23 14:23 更新）
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日本隊在世界棒球經典賽決賽擊敗美國奪冠。MLB 22日表示，美國有520萬人收看這場大戰，創下歷來經典賽最高紀錄。（共同社）
日本隊在世界棒球經典賽決賽擊敗美國奪冠。MLB 22日表示，美國有520萬人收看這場大戰，創下歷來經典賽最高紀錄。（共同社）
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（中央社洛杉磯22日綜合外電報導）日本隊在世界棒球經典賽決賽擊敗美國奪冠，美國職棒大聯盟MLB今天表示，美國有520萬人收看這場大戰，創下歷來經典賽最高紀錄。

日本球星大谷翔平在第九局三振美國隊隊長楚勞特（Mike Trout），率日本隊以3比2贏球，抱走5屆經典賽（WBC）中的第3冠。

路透社報導，MLB表示，這場日美大對決的美國收視率比2017年經典賽決賽激增69%，而且經典賽歷來收視率最高的4場比賽，有3場在今年這一屆。

MLB補充表示，目前還不知道這場冠軍戰在日本的收視率。

以全球來看，今年經典賽收視率比上屆增幅最大的地方在台灣，暴漲了151%；其餘依序為墨西哥增加103%、加拿大增加44%、韓國增加36%、波多黎各增加11%。

下屆世界棒球經典賽將於2026年舉行。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120323

影片來源：World Baseball Classic
#經典賽
#美國
#日本
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