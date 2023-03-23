日媒轉播經典賽冠軍戰 瞬間最高收視率46%

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）第5屆世界棒球經典賽（WBC）冠軍賽昨天落幕，日本朝日電視台進行實況轉播，在日本隊擊敗美國隊奪冠的瞬間，關東地區最高家戶收視率高達46.0%。

日本實施電視收視率調查的公司Video Research的調查顯示，22日上午8時（台灣時間7時）舉行的經典賽冠軍賽，在上午11時43分，第9局日本武士隊王牌投打「二刀流」大谷翔平登上投手丘三振他在大聯盟天使隊隊友、美國隊隊長楚勞特（Mike Trout），率日本隊以3比2贏球的瞬間，收視率飆高。關東地區收視率高達46.0%，關西地區則達44.6%。

經典賽冠軍戰的平均家戶收視率在關東地區，賽前節目（22日上午7時起）收視率23.7%，比賽開始後（上午8時25分起）是42.4%。包含冠軍賽前在內的平均家戶收視率35.0%。

ORICON News報導，22日上午7時起的85分鐘，個人收視率13.6%、家戶收視率23.7%；8時25分起的223分鐘，個人收視率23.3%、家戶收視率42.4%；下午12時08分起的37分鐘，個人收視率18.4%、家戶收視率32.5%。

冠軍賽日本武士隊選手村上宗隆及岡本和真各擊出陽春全壘打，為日本武士隊得兩分，9局大谷登場關門，三振美國隊長楚勞特，日本以3比2奪勝，時隔14年、也是隊史第3度奪冠。

此外，晚上日本TBS電視台經剪輯後播放「WBC緊急節目準決賽（四強賽）」，個人收視率是14.0%、家戶收視率22.2%。

日本武士隊在經典賽開賽以來電視轉播收視率高得驚人，7戰收視率都突破40%。第一輪於3月9日對上中國之戰為41.9%、10日對上韓國之戰44.4%、11日對上捷克之戰43.1%、12日對上澳洲之戰43.2%。

另外，八強賽於16日對上義大利之戰為48.0%、四強賽21日對上墨西哥之戰42.5%、冠軍賽22日對上美國之戰42.4%。（編輯：高照芬）1120323