WBC經典賽 中華電OTT訂閱增11倍全站流量1.3億次

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世界棒球經典賽A組預賽台灣隊（前藍衣）戰績2勝2敗，由於失分率偏高，無緣晉級8強複賽。圖為12日與古巴比賽結束後，台灣隊在投手丘圍圈向球迷致意。中央社記者張新偉攝 112年3月12日

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（中央社記者江明晏台北24日電）第5屆世界棒球經典賽（WBC）22日落幕，中華電信成收視大贏家，旗下OTT平台Hami Video訂閱數較去年同期大增11.2倍，經典賽期間全站流量累計高達1.3億次，MOD頻道與專區收視戶數創新高。

中華電今天發布新聞稿指出，WBC世界棒球經典賽美國和日本冠軍戰後畫下句點，日本武士隊抱走隊史第3座WBC冠軍獎盃；本屆MVP大谷翔平在冠軍賽對決美國隊長楚勞特（Mike Trout）的經典場面，激勵中華電旗下Hami Video平台流量瞬間飆升到最高點，較賽事期間平均流量高2倍，為本屆中華隊出賽以外的最高紀錄。

中華電表示，WBC熱潮帶動Hami Video訂閱數較去年同期大幅成長11.2倍，經典賽期間全站流量累計高達1.3億次，MOD也在世足賽轉播之後再寫收視佳績，3月10日台義之戰、3月11日台荷之戰吸睛度最高，頻道與專區收視戶數創新高。

本屆WBC棒球經典賽戰況高潮迭起，中華電觀察，台義大戰的精彩瞬間、美日冠軍賽的奪冠精華、台灣英雄張育成滿貫全壘打的炸裂時刻，各居MOD獨家熱點回看排行榜前3名。

此外，中華電信MOD 4K多視角的啦啦隊應援視角有超過6成客戶觀賞，平均收看MOD 4K多視角的客戶約占5成，中華電信預告，3月31日將轉播MLB賽事。（編輯：林克倫）1120324