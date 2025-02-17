WBC資格賽將開打 雲林2處轉播為台灣隊加油

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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）世界棒球經典賽資格賽21日至25日於台北大巨蛋進行。雲林縣有2處戶外轉播，分別在膨鼠森林公園和虎尾鎮圓環停車場，現場將有中信兄弟啦啦隊女孩帶動應援，邀請大家到場為台灣隊加油。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日在台北大巨蛋開打，台灣與尼加拉瓜、西班牙、南非等4隊爭取2個名額晉級2026年經典賽正賽。

雲林縣體育會慢速壘球委員會主委朱健嘉今天告訴中央社記者，雲林慢壘積極耕耘基層棒壘球運動，自2019至今連續舉辦多場世界棒球大賽戶外轉播活動，此次將延續去年12強棒球賽奪冠熱潮，號召民眾攜帶加油道具到活動現場為中華隊加油，把台灣人的熱情與能量傳遞給台灣隊，奪得佳績。

虎尾場將從21、22及23日連續3天在虎尾鎮公有圓環停車場舉行活動，會場將以400吋大螢幕轉播，中信兄弟啦啦隊女孩加入帶動應援，同時限量發送100組加油棒，也有行動餐車可供民眾消費享用美食。

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斗六市公所將於22、23日在膨鼠森林公園架設200吋大螢幕轉播應援，中信兄弟啦啦隊女孩將在現場帶動氣氛；斗六市公所指出，民眾只要完成活動任務將可於現場領取加油棒、可樂和爆米花，數量有限。

25日的比賽預計由小組成績第2名對戰小組成績第3名，斗六市公所也將視台灣隊的成績決定是否加碼辦理。（編輯：謝雅竹）1140217