沙子宸看經典賽直呼熱血 拚國家隊當未來目標

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）美職奧克蘭運動家隊投手沙子宸預計4月3日啟程赴美，今天出席全國社區學生棒球大賽記者會，沙子宸提到看本屆經典賽很熱血，未來拚國家隊也是目標之一。

19歲投手沙子宸從社區棒球隊出身，今年初如願與美職奧克蘭運動家隊簽約、完成旅美夢，成為社區棒球出身旅美第一人，今天出席全國社區學生棒球大賽記者會，也勉勵小球員們現階段打球不用想太多，好好享受打球的時光，未來的事情，一步一步慢慢來。

沙子宸接受媒體聯訪時也提到有關注今年的世界棒球經典賽，比賽很熱血。沙子宸還沒有國手資歷，他也提到會把經典賽當作一個目標，希望未來有機會可以披上國家隊戰袍、為國征戰。

從2月簽約記者會到出國前這段期間，沙子宸持續強化身體素質，他表示，滿享受這段訓練的過程，預計4月3日啟程赴美，球團期待他可以從小聯盟1A出發，目前暫時定位先發，「但對我來說從哪裡開始都可以，沒有太在意，想辦法在春訓拿出最好的表現。」

今天記者會上旅美前輩郭泓志也有出席，沙子宸表示，有看過很多郭泓志球員時期的影片，「他真的很猛，球員生涯經歷了很多大小事，還是持續在場上奮鬥」。雖然還沒有機會深聊，但沙子宸笑說：「真的很崇拜他。」

郭泓志被問起有沒有什麼提醒或建議給沙子宸，他笑說：「去到那邊開心就好，打球最重要的就是要開心。」（編輯：張雅淨）1120329