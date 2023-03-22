日本經典賽封王 專家估算經濟效益600億日圓
2023/3/22 17:35（3/22 17:54 更新）
大谷翔平（前中舉獎盃者）在世界棒球經典賽冠軍戰率日本以3比2擊敗美國，拿下冠軍。這是日本在2006年、2009年奪冠之後，隔14年拿下第3冠。（共同社）
（中央社東京22日綜合外電報導）日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以3比2力克美國隊，拿下隊史第3冠。專家推估，日本隊封王創造的經濟效益高達600億日圓（約新台幣138億元）。
日本放送協會（NHK）報導，關西大學經濟學名譽教授宮本勝浩利用過去資料，推算日本隊在經典賽優勝創造的國內經濟效益。
根據試算結果，前往東京巨蛋觀賽的球迷，在住宿和餐飲方面共消費約87億日圓（約新台幣20億元）。球迷前往運動酒吧或居酒屋看比賽，創造約12億日圓（約新台幣2.7億元）營業額。
如果日本隊回國後舉行封王遊行，粉絲預料會爆買紀念品，能夠再消費96億日圓（約新台幣22億元）。日本隊封王創造的直接經濟效益，合計約為276億1503萬日圓（約新台幣63.6億元）。
若再加上企業營業額增加，連帶提升員工消費額的附加效果等，日本隊封王創造的經濟效益少說也有596億4847萬日圓（約新台幣137.4億元）。
比起日本隊上次在2009年經典賽封王創造的經濟效益505億5405萬日圓，這次的試算結果大幅提升。
宮本勝浩表示，今年的日本隊陣容可說是史上最強，就算創造650億日圓的經濟效益也並非難以置信。尤其是大谷翔平的存在，使得棒球迷格外關注這屆經典賽。他創造的「大谷效果」對經濟也帶來巨大影響。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120322
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