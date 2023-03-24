潘政琮復出續追夢 從美次巡賽出發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮先前因左手腕受傷暫別美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）逾4個月，復出後從次巡賽出發。他今天說，能繼續在賽場上追逐夢想，讓他滿懷感激。

光輝國際巡迴賽汽車俱樂部錦標賽（Club Car Championship）屬於PGA次級巡迴賽其中一站，今天在美國喬治亞州薩凡納市（Savannah）登場，潘政琮復出首戰表現不錯，首輪射下6鳥、吞2柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，暫時並列第8，距離領先的林德海姆（Nicholas Lindheim）有3桿差距。

潘政琮最近一次在PGA亮相已是去年11月，先前因左手腕受傷，待在台灣治療一段時間，直到今天重新回到賽場，並選擇先從次巡賽出發、調整。

潘政琮接受大會訪問時表示，儘管這次受傷比想像中地久，但他認為也是件好事，可以趁這段時間多陪家人、太太，這也是他15年來首次在台灣過年，

潘政琮受傷期間心情曾忐忑不安，他表示，由於對傷勢不太了解，因此每次看醫生時都有點緊張，怕發生不好的事情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

終於重新回到場上，潘政琮透露，今天開球時心情有點緊張、興奮，也曾想過有可能第一天打完就因手不舒服而退賽，「很開心首次（首回合比賽）都沒有問題，都打得也滿好的」。他說，能在繼續賽場上追逐夢想，讓他充滿感激。

至於何時回歸美巡賽，潘政琮心裡已有計畫，他認為，「選擇一個舒適的比賽很重要」。他表示，2019年曾在RBC傳承高球賽（RBC Heritage）拿下PGA生涯首冠，預計今年也將參賽。（編輯：管中維）1120324