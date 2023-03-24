原民運開幕 賴副總統讚經典賽3英雄為國爭光

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「112年全國原住民族運動會開幕典禮」24日在台北花博爭艷館舉行，副總統賴清德（圖）出席，為參賽選手加油打氣。中央社記者裴禛攝 112年3月24日

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（中央社記者黃巧雯台北24日電）副總統賴清德今天出席全國原住民族運動會開幕典禮表示，原住民運動員不僅在奧運為國爭光，在經典賽也繳出佳績，並點名林子偉、吉力吉撈．鞏冠、張育成3人都有敲出全壘打。

112年全國原住民族運動會開幕典禮今天在台北花博爭艷館登場，今年原民運共匯集21縣市、8300名隊職員參與，人數為歷年之最，包含8項原住民族擅長的運動種類以及9項原住民族傳統運動種類，其中紐西蘭毛利代表隊首度來台競技。

賴副總統致詞時表示，原民運是為原住民族人打造的運動會，目的除了加強聯繫原住民族彼此感情與交流外，還要保留並傳承原住民文化。

賴副總統指出，原住民族運動員不僅在奧運為國爭光 ，就連近期世界棒球經典賽（WBC）也沒有例外，他提到這次每名台灣選手都表現非常傑出，還有不少選手在經典賽敲出全壘打。

賴副總統特別點名，布農族的林子偉、排灣族的吉力吉撈．鞏冠與阿美族的張育成在經典賽都有開轟，並向原住民族人為國家運動貢獻表達敬意。

另外，今天開幕典禮中還邀請各原住民族耆老或代表到場祈福，並由世新大學陳將双、宋瑞蓁擔任火炬手。

台北市長蔣萬安表示，這次原民運還有一大創舉，日前特別成立取火隊到各原住民族群聖山、聖地或起源地接取聖火母火，祈求原民運一切順利，最後再匯集到台北市。（編輯：吳協昌）1120324