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舊金山巨人迎新球季 球迷喊快搶大谷翔平

2023/3/25 12:26（3/25 13:07 更新）
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美國職棒大聯盟新球季即將展開，舊金山巨人隊升級球場網速、增加社群元素，盼有更多新球迷進場看球。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月25日
美國職棒大聯盟新球季即將展開，舊金山巨人隊升級球場網速、增加社群元素，盼有更多新球迷進場看球。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月25日
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（中央社記者張欣瑜舊金山24日專電）美國職棒大聯盟新球季即將開打，舊金山巨人隊受疫情和陣容影響，上個球季進場人數寫下新低，球團宣布強化社群和提升網速，盼吸引年輕世代，球迷則說希望能有像大谷翔平等級的球星。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後新球季，舊金山巨人隊以「沒有什麼能與之相比」（Nothing Like It）為口號，希望喚醒專屬於巨人球迷的棒球記憶，包括濱臨海灣的棒球場、不時進場攪局的海鷗，還有場外划著小船等待撿全壘打球的民眾。

巨人隊球場2019年更名為甲骨文球場（Oracle Park），現年25歲的巨人球迷史賓塞（Elan Spencer）告訴中央社記者他從小和爺爺一起看棒球，在球場留下許多美好回憶，最常選本壘後方座位一覽天際線景緻。

由於球場蓋在海灣旁邊，史賓塞說好幾次親眼目睹海鷗飛進球場差點被界外球擊中，這也是巨人主場特有的餘興節目，球員們也會擔心鳥屎從天而降。

舊金山巨人隊迎新球季，打出「沒有什麼能與之相比」（Nothing Like It）的口號，希望喚醒專屬於巨人球迷的棒球記憶。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月25日
舊金山巨人隊迎新球季，打出「沒有什麼能與之相比」（Nothing Like It）的口號，希望喚醒專屬於巨人球迷的棒球記憶。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月25日

史賓塞談起球場充滿感情，但因為疫情已多年沒進場看球，還以為巨人有順利簽下明星游擊手柯利亞（Carlos Correa），沒想到柯利亞最終去了雙城隊，史賓塞也表示「球隊應該有錢可以去搶大谷翔平了」。

效力洛杉磯天使隊的日籍「二刀流」好手大谷翔平率日本奪下世界棒球經典賽冠軍，令巨人球迷也瘋狂，加上巨人之前沒簽下賈吉（Aaron Judge）和柯利亞，陣中無亮眼球星讓媒體和球迷大失所望。

迎接新球季，巨人隊期盼揮別過去，全力留住像史賓塞這樣的忠實球迷外，同時向更多千禧世代和Z世代招手，球團在媒體開放日上宣布要強化社群元素。此外，也將升級球場網速，資訊科技總監史洛夫（Bill Schlough）興奮高喊「這是首座導入WiFi 6E網路的球場」，從門口到海灣通通都有訊號。

巨人隊執行長貝爾（Larry Baer）則大聲歡呼「我們終於回歸常態了」，同時再次宣告大聯盟已開始採用新規則，投打有時間限制，球賽預計會縮短20至30分鐘，「平常日看球可以提早回家」。

今年大聯盟球季開幕戰預計3月30日開打，舊金山巨人將在客場出戰紐約洋基，其主場賽事則是在4月7日登場，迎戰堪薩斯皇家。

即便去年疫情趨緩，不少舊金山企業仍維持居家上班制度，上個球季，到甲骨文球場觀賽的球迷創下歷史新低，球隊期盼新球季能有新氣象，老少球迷都能進場看球、共同延續棒球文化。（編輯：張芷瑄）1120325

舊金山巨人隊忠實球迷史賓塞（Elan Spencer）從10歲開始看棒球，他說欣賞天使隊球星大谷翔平的程度更甚洋基隊長賈吉。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月25日
舊金山巨人隊忠實球迷史賓塞（Elan Spencer）從10歲開始看棒球，他說欣賞天使隊球星大谷翔平的程度更甚洋基隊長賈吉。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年3月25日
#MLB
#舊金山巨人隊
#大谷翔平
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