大都會砸重本補強 放掉柯利亞無損企圖心

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會隊休賽季砸重本補強，即使放掉自由球員市場「大魚」柯利亞，破3億美元的團隊薪資仍令人咋舌，能否換來老闆夢寐以求的冠軍，是新賽季熱門話題。

大都會老闆柯恩（Steve Cohen）家財萬貫、出手闊綽，致力讓這支他長年支持的球隊繼1986年後再嘗世界冠軍滋味。去年大都會例行賽季101勝，6年來首度打進季後賽，但在國家聯盟外卡系列賽以1勝2敗不敵聖地牙哥教士隊，提前放寒假。

去年12月，大都會以2年8666萬美元（約新台幣26.4億元）網羅準名人堂強投魏蘭德（Justin Verlander），取代投效德州遊騎兵隊的原王牌投手迪格隆（Jacob deGrom），和薛哲（Max Scherzer）組成大聯盟最昂貴的一、二號先發組合。

隨後，大都會扮演半路殺出的程咬金，開出12年3.15億美元價碼，搶走原本要以13年3.5億美元加盟舊金山巨人隊、但因體檢沒過關而作罷的明星游擊手柯利亞（Carlos Correa），震撼棒球界。

但大都會對柯利亞多年前的右腳踝舊傷也有疑慮，兩造對合約條件相持不下，交涉近3週後，柯利亞決定以6年2億美元續留明尼蘇達雙城隊。

大都會將柯利亞納入麾下、與同樣來自波多黎各的當家游擊手林多（Francisco Lindor）看管三游防線的美夢破碎，但陣中原本就有實力不差的艾士可瓦（Eduardo Escobar）鎮守三壘，中心打線也有去年40轟、131分打點的阿隆索（Pete Alonso）坐鎮，新賽季攻擊火力基本持平。

大都會休賽季補強雖少了柯恩口中「突破極限」的柯利亞，其他操作仍不容忽視。

大都會去年10月季後賽出局後，先發輪值4/5約滿或可以跳脫，新賽季陣容充滿不確定性。除迪格隆外，原輪值中的巴塞特（Chris Bassitt）、華克（Taijuan Walker）陸續離隊，只剩卡拉斯柯（Carlos Carrasco）續留，和薛哲一同打拚。

大都會補進魏蘭德之餘，以5年7500萬美元簽下日籍投手千賀滉大、2年2600萬美元網羅上季表現回春的左投昆塔納（Jose Quintana），填補輪值空缺。

至於牛棚，大都會以5年1.02億美元留住終結者狄亞士（Edwin Diaz），續簽牛棚另一要角歐塔維諾（Adam Ottavino），且補進經驗豐富的羅伯森（David Robertson）。3人年薪達3850萬美元，代價高昂，卻有助維持大聯盟各隊日益重視的牛棚戰力。

這在大都會先發輪值年紀偏高、使用可能偏保守的情況下特別關鍵。魏蘭德歲數逼近40大關，薛哲7月下旬也將滿39歲，就算兩人戰功彪炳，健康狀態仍不免有疑慮。

野手方面，大都會以8年1.62億美元留下中外野手尼莫（Brandon Nimmo），且網羅2021年入選明星賽的捕手納瓦艾斯（Omar Narvaez），基本上是拿上季的打線面對新賽季。

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這個休賽季，柯恩為自由球員合約豪擲近4.8億美元，年度團隊薪資衝破3億美元大關，達到大聯盟前所未見的境地。

但花大錢不等於一定拿冠軍，特別是大都會所處國聯東區還有亞特蘭大勇士、費城費城人隊虎視眈眈。前者不斷以長約綁住年輕好手，後者去年殺進世界大賽且願意砸錢補強，新賽季這個分區競爭激烈程度可能居大聯盟首位，又要纏鬥到球季尾聲才能分高下。（編輯：高照芬/林憬屏）1120127