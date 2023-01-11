柯利亞連兩隊體檢沒過 傳6年61億續留雙城

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）體育頻道ESPN引述知情人士報導，美國職棒大聯盟明星游擊手柯利亞舊傷導致連兩隊縮手後，同意以6年2億美元（約新台幣61億元）續留明尼蘇達雙城隊，有待體檢通過。

據報導，柯利亞（Carlos Correa）與雙城達成的協議包含4年7000萬美元自動續約選擇權。柯利亞如在合約第6年滿足特定條件，年限與總值將自動增加到10年2.7億美元。但新約是否成局，仍要視體檢結果而定。

近一個月，28歲的柯利亞在自由球員市場上去向令人眼花撩亂。

去年12月13日，柯利亞同意以13年3.5億美元加盟舊金山巨人隊，時隔一週，巨人對柯利亞多年前經手術修復的右腿提出疑慮，簽約記者會臨時喊卡。柯利亞隨即轉向開出12年3.15億美元合約的紐約大都會隊，但大都會同樣對舊傷存疑，近3週來雙方交涉修改合約缺乏進展，促使柯利亞重回雙城懷抱。

柯利亞2014年在小聯盟比賽時傷到的右下腿是球團關注焦點。大聯盟生涯8年期間，他未曾因右腿傷勢進入傷兵名單，但巨人、大都會醫療團隊擔心這個舊傷將成為他球員生涯後期拚戰的隱憂。

知情人士表示，雙城對柯利亞舊傷疑慮沒那麼深。

柯利亞是大聯盟頂級游擊手之一，上個休賽季，他在追求長約未果後以3年1.05億美元加盟雙城，附帶首季結束後可跳脫的條款。去年賽季他大致健康，打擊率2成91、22發全壘打、64分打點，上壘率加長打率比聯盟平均值高40%，賽季結束後投入自由球員市場。

休賽季初期，雙城曾向柯利亞開出10年2.85億美元續留條件，但被回絕。在外繞一圈後，柯利亞身價因舊傷疑慮而打折扣，新約保證薪資明顯縮水。

以平均年薪衡量，柯利亞是大聯盟身價第2高游擊手，年薪3333萬美元，僅次於大都會游擊手林多（Francisco Lindor）的3410萬美元。

但即使待滿10年，柯利亞新約總值仍不如另兩名休賽季簽下肥約的明星游擊手。去年12月，29歲的特納（Trea Turner）以11年3億美元加盟費城費城人隊，30歲的柏格茨（Xander Bogaerts）則以11年2.8億美元轉戰聖地牙哥教士隊。（編輯：高照芬）1120111