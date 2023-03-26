杭州亞運射箭場有2螢幕 教練測距盼幫選手適應

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杭州亞運射箭項目賽程將在「富陽銀湖體育中心」進行，由於決賽場地的靶設在2個大螢幕中間，易讓選手視覺受影響，射箭協會秘書長林政賢26日實地考察時，不斷拿著儀器測量遠度、大螢幕寬度等。中央社記者楊啟芳攝 112年3月26日

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（中央社中國杭州26日電）杭州亞運考察團今天到射箭場地「富陽銀湖體育中心」視察，中華民國射箭協會秘書長林政賢表示，決賽場地的靶在2個螢幕中間比較特別，因此特別拿測量器量寬度等，盼讓選手先適應。

富陽銀湖體育中心為杭州亞運射擊、射箭和現代五項比賽場館及訓練場館，位於亞運村西南側相距約40公里。其中射箭場地分為預賽和決賽場，預賽場地有1個計分板螢幕，決賽場地則有2個，今天視察時林政賢不斷拿著儀器測量遠度、大螢幕寬度等。

對於杭州亞運射箭場地，林政賢表示，視覺上比較不同的是中間草地大，另外螢幕對選手的視覺可能會有影響，尤其決賽場地的靶在2個大螢幕中間，「視覺上會壓迫，螢幕大、靶就會看起來很小，這是比較少見的。」

林政賢指出，回去模擬賽會盡量還原這個場地的特點，讓選手在視覺上能夠適應。他強調，「射箭選手的視覺上如果不習慣，有一個東西在那邊就會一直在意，不習慣的情況下有時候就會影響成績。」

林政賢表示，這裡的天氣變化也要注意，「今天初步看起來滿穩定的，但之後會繼續跟主辦方聯絡，掌握9月、10月的天氣狀況及風向變化。」不過林政賢表示，台灣的國訓中心有很不錯的射箭場地，空曠程度與亞運場地差不多，「這是我們的優勢，不會輸這邊的場館。」

上一屆2018年雅加達亞運中，台灣射箭代表隊射下2金1銀1銅；東京奧運時男子團體項目魏均珩、湯智鈞、鄧宇成更是射下銀牌。（編輯：張雅淨）1120326

杭州亞運射箭項目賽程將在「富陽銀湖體育中心」進行，台灣考察團26日前往視察，其中決賽場地部分，比賽時靶將會設在2個大螢幕中間，對選手視覺可能會有影響。（中華奧會提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年3月26日