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中職34年球季「躍進」 經典賽帶動票房有望成長

2023/3/26 19:24（3/26 19:41 更新）
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中華職棒26日在台北舉行2023年新球季開季宣傳活動，各隊球員代表，包含中信兄弟陳子豪（右起）、樂天桃猿黃子鵬、味全龍陳冠偉、統一獅蘇智傑、富邦悍將范國宸、台鋼雄鷹曾子祐出席，為各隊主場開幕戰及二軍例行賽開幕戰宣傳。中央社記者吳家昇攝　112年3月26日
中華職棒26日在台北舉行2023年新球季開季宣傳活動，各隊球員代表，包含中信兄弟陳子豪（右起）、樂天桃猿黃子鵬、味全龍陳冠偉、統一獅蘇智傑、富邦悍將范國宸、台鋼雄鷹曾子祐出席，為各隊主場開幕戰及二軍例行賽開幕戰宣傳。中央社記者吳家昇攝　112年3月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中華職棒34年球季將於4月1日開打，今天舉行季前宣告活動，喊出年度口號「躍進」，中職會長蔡其昌表示，經典賽「敬禮」餘溫尚在，內部評估今年票房有望成長10%至15%。

中華職棒34年球季將於4月開打，今天在台北市立兒童新樂園舉行季前宣告活動，吸引數千名球迷進場同樂，中職會長蔡其昌致詞一開口就問球迷買票了沒，也預告今年4月1日至3日例行賽，他會連3天到場觀賽。

蔡其昌提到，今年世界棒球經典賽球員表現都很精彩，小小的遺憾是成績比較差了一點，但棒球跟人生一樣，都有小小的遺憾，無論聯盟還是球員都會繼續努力。

蔡其昌提到，除了中職例行賽，今年還有年底的亞洲職棒冠軍爭霸賽、冬季聯盟也會復辦，希望球迷不離不棄替球員們加油。

「經典賽的餘溫尚在」，蔡其昌提到，現在許多球迷打招呼的方式是張育成的招牌「敬禮」動作而不是點頭，也有許多老球迷見面會聊到經典賽，討論年輕一代的球員很厲害。

台鋼雄鷹成為中職第6隊，今年季前宣告活動更熱鬧，台鋼隊史首名選秀狀元、野手曾子祐對球迷喊話，表示台鋼雄鷹就像正在孵化的蛋，球員們會持續成長，今年球季二軍出發，喊話拿下二軍總冠軍。（編輯：張雅淨）1120326

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