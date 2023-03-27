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原民運傳統拔河 公開男子組基隆摘金3連霸

2023/3/27 14:10（3/27 22:16 更新）
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112年全國原住民族運動會傳統拔河項目27日在觀山河濱公園舉行最後一天的賽事，公開男子組基隆市在3戰2勝制的決賽中，直落2擊敗台東縣，完成金牌3連霸。中央社記者裴禛攝 112年3月27日
112年全國原住民族運動會傳統拔河項目27日在觀山河濱公園舉行最後一天的賽事，公開男子組基隆市在3戰2勝制的決賽中，直落2擊敗台東縣，完成金牌3連霸。中央社記者裴禛攝 112年3月27日
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（中央社記者黎建忠台北27日電）112年全國原住民族運動會今天下午3時閉幕，最後一天登場的傳統拔河，公開男子組基隆市在3戰2勝制的決賽中，直落二擊敗台東縣，順利完成金牌3連霸。

和現代的競技拔河只有8人上場、2人候補不同，傳統拔河共20人上場、4人候補，男子組總體重1800公斤以下、女子組1600公斤以下。

傳統拔河在比賽服裝和裝備上，也與現代的競技拔河有很大的不同。像是穿著統一的運動服裝，不得穿拔河鞋、不得戴手套、不得赤腳，應穿著平底運動鞋或長短筒膠質雨鞋。

完成公開男子組3連霸的基隆市，教練黃新義在接受中央社採訪時說：「能完成3連霸當然很開心，這都要靠平常大家犧牲下班後的時間一起訓練的成果。」

黃新義透露：「基隆市的原住民多以阿美族居多，平常各自都有自己的工作，有的開車、有的是工人，還有職業軍人等，大家都是利用每天下班後，大約晚上8時至10時的時間一起練習，但要湊齊難度蠻高的，基本上每天能來的大概就是10至11人，最多的一次練習人數是17人。」

黃新義說：「我們從去年12月完成選拔後，就開始固定練習，私底下大家其實都是好朋友，平常也都會見面、吃飯，但有這個原民運可以把大家都聚在一起的感覺蠻好的。」

基隆市實力出眾，連3屆、6年都摘金，黃新義表示：「我們陣中大概有7個人以前是拔河選手，後來為了工作就沒有繼續練習，其中還有2個當選過國手，但主要還是大家都齊心齊力，才能完成這樣的紀錄。」（編輯：管中維）1120327

112年全國原住民族運動會傳統拔河項目27日在觀山河濱公園舉行最後一天的賽事，公開男子組基隆市以直落2擊敗台東縣，拿下金牌並完成3連霸，隊員跳起來歡呼慶祝。中央社記者裴禛攝 112年3月27日
112年全國原住民族運動會傳統拔河項目27日在觀山河濱公園舉行最後一天的賽事，公開男子組基隆市以直落2擊敗台東縣，拿下金牌並完成3連霸，隊員跳起來歡呼慶祝。中央社記者裴禛攝 112年3月27日
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全國原住民族運動會
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