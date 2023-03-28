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全中運4/22開幕 楊文科掛保證：99.9%場地已完備

2023/3/28 13:07（3/28 13:31 更新）
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全中運網球資格賽2日開打，高雄市一名國中網球選手疑因場地不平受傷。圖為網球資格賽場地、竹東中正網球場。（新竹縣政府提供）
全中運網球資格賽2日開打，高雄市一名國中網球選手疑因場地不平受傷。圖為網球資格賽場地、竹東中正網球場。（新竹縣政府提供）
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（中央社記者黎建忠台北28日電）還沒開始就爭議不斷的112年全國中等學校運動會，新竹縣長楊文科今天出席賽前記者會時表示，全中運所有場地已經99.9%都準備完善，就等全台運動員齊聚一堂。

今年全中運將於4月22日至27日在新竹縣登場，不過之前先進行的國中組網球資格賽，傳出人工草皮場地不合格，導致選手受傷的意外。後續舉辦的跆拳道，又因為電子護具出現訊號故障的問題，讓賽程一路挑燈夜戰才打完。

楊文科今天提到：「目前全中運的所有比賽項目場地，有99.9%都已經設置完畢，就剩下滑輪溜冰場地的防撞護墊還在加設當中，預計4月初就可完工，而之前因場地受傷的網球選手，縣府也都有持續關懷和照顧。」

出身新竹縣尖石鄉的「泰雅公主」、前奧運射箭國手林佳恩今天以活動代言人身分亮相。30歲的她，回憶起當年參加全中運時，仍舊感到相當開心。

林佳恩說：「全中運一定是每個選手最懷念的時刻，因為只要專心比賽、感受自己喜歡運動的那個衝勁就好，不像成年之後，要顧慮的事情變得很多，有時候比賽就不那麼好玩了。」

全中運回到家鄉新竹縣舉辦，林佳恩也大力推薦客家美食，她笑說：「雖然我不是很常待在新竹，但每次回去都會吃客家菜，好吃又有記憶點，有空的話，還可以去北埔喝一下客家擂茶，保證一試成主顧。」

新竹縣的全國中等學校運動會，將舉辦田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟網、空手道、射擊、拳擊、角力、擊劍、輕艇、划船、自由車、木球等20個必辦項目，以及滑輪溜冰1項選辦項目。（編輯：管中維）1120328

#全中運
#新竹縣
#楊文科
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