竹縣全中運場地疑釀球員傷 總體檢估3/31前完成

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112年全國原住民族運動會24日至27日在台北市舉行，新竹縣政府20日舉行授旗儀式，新竹縣長楊文科（前左4）、教育局長楊郡慈（前左3）、國民黨新竹縣議員張益生（前左2）出席，為代表隊選手加油打氣。中央社記者郭宣彣攝 112年3月20日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）新竹縣今年主辦全中運，日前疑因場地問題造成參加資格賽球員受傷。新竹縣教育局長楊郡慈表示，體育署等單位今天起協助進行全中運場館總體檢，預計在3月31日前完成檢查。

全國原住民族運動會將於3月24日到3月27日在台北市登場，新竹縣政府今天舉行新竹縣代表隊授旗儀式，新竹縣長楊文科、楊郡慈、新竹縣議員張益生出席，為選手加油打氣。

針對全中運場地問題，楊文科會後接受中央社記者訪問時指出，新竹縣全中運場地逐步驗收完成，對於現場發現的問題會面對及解決，盼讓選手能在好的場地發揮實力，獲得好成績。

楊郡慈告訴中央社記者，教育部體育署、高中體總、各競賽小組委員及各裁判長等人今天起在新竹縣全中運會館進行總體檢，首日到新竹縣體育場（田徑項目場地）、新竹縣體育館（韻律體操項目場地）等進行體檢，以確保賽事場地符合相關規定。

她表示，位於湖口鄉王爺壟運動公園的滑輪溜冰場已在3月16日完成初步驗收，但再進行檢查時有發現缺失，包含防護墊與減速條，預計在3月底完成改善並認證。

楊郡慈指出，目前已更換場地的網球賽事，也規劃包含場勘、交通、旅宿、醫護等事項會盡快完成；其餘賽事場地，也會在總體檢中針對細節部分檢查與調整。

新竹縣政府教育局表示，全中運場館進行總體檢項目，包含新竹縣體育館、湖口王爺壟運動公園、新竹縣游泳館及各校承辦的賽事場地（例如竹北高中、湖口高中、明新科技大學、新湖國中、自強國中、新埔國中、新豐國小等）。

全國中等學校運動會資格賽在3月2日登場，4月22日至4月27日為多種比賽項目的會內賽。3月2日在中正網球場資格賽發生選手受傷意外後，原訂賽事將移師至竹南運動公園球場，但考量場地設備等問題，決議將移至台中網球中心舉辦已函文體育署評估。

高雄市福山國中張姓選手2日參加在新竹縣舉辦全中運網球資格賽時，疑因場地不平整扭傷腳踝。（編輯：戴光育）1120320