全中運網球擬改賽場至台中 台灣運產協會籲審慎

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（中央社記者郭宣彣新竹縣15日電）新竹縣政府今天指出，全中運網球賽擬從竹南運動公園球場擬移至台中網球中心舉辦，已函文體育署評估。對此台灣運產協會說，更換賽場會衍生選手交通、住宿等問題應審慎。

台灣運動產業協會理事長徐正賢向中央社記者表示，竹縣今年主辦全中運，日前疑因網球場地問題造成選手受傷後，改地點至竹南運動公園球場舉行，現在又擬要換地點至台中網球中心舉辦，會對選手與教練等衍生各項問題，包含交通、住宿等，且選手心情上也會受到影響，應要審慎評估。

新竹縣全中運執委會向中央社記者說，因竹東中正網球場人工草地球場在國內較為少見，在了解家長、教練和體育界意見後，日前提議將場地移到竹南運動公園，同時將國中組個人賽及混雙資格賽程延到4月12日報到，並在4月13到20日比賽。

執委會表指出，日前邀集高中體總、競賽小組委員、網球協會與軟式網球協會代表，於3月8日至10日間針對場地聯合會勘，共識將台中網球中心作為舉行網球賽事的第一排序場地。

執委會表示，由於台中網球中心場地較竹南運動公園的面數多，因應賽程調整及雨天備案考量，經評估後提出更改場地，已行文體育署，將後續評估是否合宜。

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執委會說，日前也召開全中運網球、軟網延賽經費補助說明線上會議，與各縣市全中運承辦窗口和參賽隊伍領隊，說明賽程移至台中網球中心，會提供在場地異動後衍生差額補助。

新竹縣全中運執委會提供新聞資料指出，全中運網球賽預計4月13日到20日擬在台中網球中心舉辦，已發文給體育署評估，待確認後會收到核定修正後網球與軟式網球技術手冊，將公告在大會官方網站，也會提供住宿與交通接駁資訊。（編輯：李錫璋）1120315