更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

全大運全中運場館總體檢 體育署邀專業人士加入

2023/3/16 11:35（3/16 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣舉辦112年全中運，近期場地、設備狀況不少。體育署長鄭世忠（圖）16日列席立法院教育及文化委員會表示，將對全大運、全中運場館進行總體檢，除了裁判長外，也會邀請單項協會競賽組人員加入、給予意見。中央社記者謝佳璋攝 112年3月16日
新竹縣舉辦112年全中運，近期場地、設備狀況不少。體育署長鄭世忠（圖）16日列席立法院教育及文化委員會表示，將對全大運、全中運場館進行總體檢，除了裁判長外，也會邀請單項協會競賽組人員加入、給予意見。中央社記者謝佳璋攝 112年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）新竹縣今年舉辦全中運，近期場地、設備狀況不少，體育署長鄭世忠今天說，將針對全大運、全中運場館進行總體檢，除了裁判長外，也會邀請單項協會競賽組人員加入、給予意見。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部就「強化112年全國中等學校運動會競賽事宜之督導查核機制」進行專題報告。

112年全國中等學校運動會將於4月22日登場，日前有國中組選手參加網球資格賽，因人工草皮場地缺失而受傷；而近日跆拳道對打賽也因設備出包，導致比賽中斷6小時，直到深夜才結束。

民進黨立委陳秀寳、陳培瑜等人今天質詢時都對近期全中運頻出狀況表達關切，教育部次長林騰蛟表示，對於造成選手受傷，非常遺憾，將全力做好善後，包括協助受傷選手醫療照顧和後續權益。

至於因賽程延誤，造成各縣市代表隊交通、旅宿調整， 林騰蛟指出，執委會已建置單一窗口聯繫，希望能降低其他縣市作業困擾。

林騰蛟表示，下週起將針對全中運、全大運所有場館進行總體檢，確保賽事主辦前、場地符合相關規定。

體育署目前已開始著手進行全中運、全大運總體檢前置作業，除了競賽小組委員、體育設施工程專家、裁判長外，鄭世忠表示，將邀請單項協會競賽組人員加入總體檢行列。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對於承辦全中運縣市遴選機制，鄭世忠表示，遴選時會評估縣市財務狀況、周邊與配套措施，並歷經兩次投票，他表示，未來會盡量朝向徵詢有多次舉辦運運動賽會縣市承辦意願，「全中運會消耗不少縣市政府人力、物力、財力， 其實有意願縣市不多，我們會主動徵詢比較有能力的大城市協助」。

除此之外，鄭世忠指出，已要求未來遴選時，要以選手習慣場地為優先考量，而不是縣市政府的方便性。（編輯：李亨山）1120316

#鄭世忠
#林騰蛟
#體育署長
鄭世忠
全中運跆拳電子護具異常 體育署長鄭世忠親赴瞭解運動員幕後推手 體育署評選出21件優良運科著作
林騰蛟
高教人才危機 國大會籲提高教師薪資上限經典賽台灣隊經歷地獄賽程 教育部：確實可檢討
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族