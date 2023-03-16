全大運全中運場館總體檢 體育署邀專業人士加入

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新竹縣舉辦112年全中運，近期場地、設備狀況不少。體育署長鄭世忠（圖）16日列席立法院教育及文化委員會表示，將對全大運、全中運場館進行總體檢，除了裁判長外，也會邀請單項協會競賽組人員加入、給予意見。中央社記者謝佳璋攝 112年3月16日

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）新竹縣今年舉辦全中運，近期場地、設備狀況不少，體育署長鄭世忠今天說，將針對全大運、全中運場館進行總體檢，除了裁判長外，也會邀請單項協會競賽組人員加入、給予意見。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部就「強化112年全國中等學校運動會競賽事宜之督導查核機制」進行專題報告。

112年全國中等學校運動會將於4月22日登場，日前有國中組選手參加網球資格賽，因人工草皮場地缺失而受傷；而近日跆拳道對打賽也因設備出包，導致比賽中斷6小時，直到深夜才結束。

民進黨立委陳秀寳、陳培瑜等人今天質詢時都對近期全中運頻出狀況表達關切，教育部次長林騰蛟表示，對於造成選手受傷，非常遺憾，將全力做好善後，包括協助受傷選手醫療照顧和後續權益。

至於因賽程延誤，造成各縣市代表隊交通、旅宿調整， 林騰蛟指出，執委會已建置單一窗口聯繫，希望能降低其他縣市作業困擾。

林騰蛟表示，下週起將針對全中運、全大運所有場館進行總體檢，確保賽事主辦前、場地符合相關規定。

體育署目前已開始著手進行全中運、全大運總體檢前置作業，除了競賽小組委員、體育設施工程專家、裁判長外，鄭世忠表示，將邀請單項協會競賽組人員加入總體檢行列。

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對於承辦全中運縣市遴選機制，鄭世忠表示，遴選時會評估縣市財務狀況、周邊與配套措施，並歷經兩次投票，他表示，未來會盡量朝向徵詢有多次舉辦運運動賽會縣市承辦意願，「全中運會消耗不少縣市政府人力、物力、財力， 其實有意願縣市不多，我們會主動徵詢比較有能力的大城市協助」。

除此之外，鄭世忠指出，已要求未來遴選時，要以選手習慣場地為優先考量，而不是縣市政府的方便性。（編輯：李亨山）1120316