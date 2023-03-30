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哈勒戴狂砍51分創生涯新高 公鹿149比136滅溜馬[影]

2023/3/30 14:07（3/30 14:19 更新）
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美國職籃NBA密爾瓦基公鹿29日以149比136擊退印第安納溜馬。（圖取自twitter.com/Bucks）
美國職籃NBA密爾瓦基公鹿29日以149比136擊退印第安納溜馬。（圖取自twitter.com/Bucks）
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（中央社印第安納波利斯29日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今晚以149比136擊退印第安納溜馬，哈勒戴一人狂砍51分創生涯新高，「字母哥」安特托昆博則貢獻38分拿下大三元，勘稱公鹿兩大功臣。

美聯社報導，哈勒戴（Jrue Holiday）說：「我當然為此感到很開心。我花了14年才達到50分，而且還是在一場我們必須贏球的比賽中，因此我再高興不過了。」

公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）則貢獻17籃板、12次助攻。曾2度拿下NBA年度最有價值球員（MVP）的他上半場就貢獻20分、10籃板及9次助攻，距大三元僅一步之遙。

安特托昆博因膝蓋疼痛，27日晚間缺陣公鹿在底特律客場擊敗地主活塞的那場戰役，今天順利回到場上。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）談到隊上兩大得分王時表示：「再厲害的形容詞都不足以形容他們…他們表現非凡，安特托昆博用他強勢的進攻打下致勝基礎。接著哈勒戴在整場球賽中拿下51分，這在NBA比賽中很難辦到。」

哈勒戴在第3節拿下18分，率公鹿拿下本賽季中最高的單節46分，並建立12分領先優勢。他今晚全場投30中20，其中包括3記三分球，罰球則是投10中8。此前他的生涯最佳成績，是2月14日對戰來訪的波士頓塞爾蒂克時砍下的40分，終場率公鹿以131比125擊退塞爾蒂克。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120330

#NBA
#密爾瓦基公鹿
#印第安納溜馬
安特托昆博
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