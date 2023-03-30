全國小學籃球賽 新北武林國小「LBJ」帶頭晉8強

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全國國民小學籃球錦標賽3月26日開打，新北市武林國小（白衣）30日面對實力略有差距的台中市大鵬國小（黑衣），輕鬆過關，晉級8強。中央社記者黎建忠攝 112年3月30日

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（中央社記者黎建忠台北30日電）全國國民小學籃球錦標賽從3月26日開打，擁有號稱「小學LBJ」林柏諺的新北市武林國小，今天面對實力略有差距的中市大鵬國小，以47比29輕鬆過關，搶下8強門票。

淡商、文化、國泰系統出身的教練鍾育庭，從104學年度以專任教練進入新北市武林國小擔任男籃教練，花了2、3年的時間和小小學生磨合出默契，也獨創場邊的執教風格，只要看到球員犯錯，就會立刻叫到面前提醒，就算比賽正在進行，場上人數4打5也無所謂。

鍾育庭說：「小學生有時候犯錯不當下提醒，他們自己一下就會忘記，所以我寧可先放棄場上的狀況，也要讓球員知道剛剛發生了什麼事。」

位在樹林的武林國小，過去成績並不出色，學校資源也不豐富，天氣好的時候就在室外球場練球，夏天超過攝氏30幾度，學生練到都會吐。下雨天更慘，得到室內停車場練球，其中還有一邊的籃架是歪的。

武林國小陣中的廖恩楷、林柏諺是2大主力，很明顯球技成熟度遠高於其他人。尤其身高169公分、體重64公斤的林柏諺，不但身材壯碩，還能自行運球推進，籃下動作更是紮實，連教練都戲稱他就是「小學的LBJ（LeBron James）即比喻球技如NBA球星詹姆斯」。

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鍾育庭說：「柏諺從小學1年級開始，就會自己拿著球到籃球場打球，但我們校隊是4年級才會開始收，那時候還沒什麼注意到他，等到他小4進校隊後才開始訓練，沒想到他成長的這麼快速，現在已經很多國中都想找他去了。」

順利闖進8強，武林國小還是繼續瞄準冠軍而戰，鍾育庭說：「我們的特色就是以防守為主，再打出轉換快攻，畢竟這是最容易得分的方式。」（編輯：李亨山）1120330