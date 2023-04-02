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烏克蘭稱262名運動員死於戰爭 籲別讓俄國人參賽

2023/4/2 16:12
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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭體育部長古澤（Vadym Gutzeit）今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已奪走262名烏國運動員的性命，並摧毀363座運動設施，他同時呼籲別讓俄國運動員參加各式競賽。

路透社報導，古澤向來訪的國際體操總會（International Gymnastics Federation）主席渡邊守成（Morinari Watanabe）說，俄羅斯運動員不應獲准參加奧運或其他體育競賽。

根據烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）官網公布的文字紀錄，古澤指控：「他們全都支持這場戰爭，並參與擁護這場戰爭的活動。」

國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）已建議讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立身分逐步重返國際賽場，但尚未決定他們能否參加2024年巴黎奧運。

烏克蘭方面昨天表示，如果烏克蘭運動員必須跟俄羅斯人比賽，就不會允許烏國選手參加2024年奧運的資格賽事；國際奧會則批評這項決定。

路透社無法獨立查證罹難的烏克蘭運動員人數以及被毀運動設施的數量。

俄羅斯2022年2月出兵全面入侵烏克蘭後，許多烏克蘭國家級運動員志願拿起武器保家衛國。

光是今年陣亡的運動員就包括死於巴赫姆特（Bakhmut）附近戰場的花式滑冰選手沙帕爾（Dmytro Sharpar），以及原本未來有望參加奧運的22歲田徑十項全能冠軍安德羅舒克（Volodymyr Androshchuk）。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1120402

#烏克蘭
#俄羅斯
#古澤
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