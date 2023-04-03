大谷翔平本季首轟 緊接在楚勞特開轟下一球

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）剛在經典賽上演世紀對決，日本棒球明星大谷翔平回歸母隊洛杉磯天使，今天與隊友楚勞特「背靠背」開轟。楚勞特本季首轟的下一球，大谷翔平接著又把球打出牆外，間隔不到1分鐘。

洛杉磯天使今在客場6比0擊敗奧克蘭運動家，開季的天使、運動家3連戰，天使以2勝1敗勝出。

3月21日大谷翔平以投手身分，在經典賽冠軍戰9局上擔任日本隊終結者，三振美國隊的頭號強棒楚勞特（Mike Trout）在大聯盟開季之前掀起高潮。12天之後，兩人回歸隊友身分，在同一場比賽、同一局、連續打席敲出本季首轟。

楚勞特、大谷翔平今天分別擔任天使隊第2棒、第3棒。5局上一壘有人，楚勞特率先開砲，他面對運動家先發投手、新秀左投瓦迪查克（Ken Waldichuk），鎖定一記外角快速球，打出中外野的全壘打牆外。

就在楚勞特繞壘回到休息區，剛與隊友擊掌慶祝，大谷翔平站上打擊區面對第1球又再開轟。兩支全壘打間隔不到一分鐘。

天使打線上兩大明星的本季首轟不只連續打席、更是連續球數的「背靠背」（back to back），飛行距離更是旗鼓相當，楚勞特434英尺（132公尺）、大谷翔平447英尺（136公尺），兩支全壘打距離加起來達881英尺（268公尺）。

大聯盟官網報導，天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後表示，樂見陣中兩大強打同場開砲。

尼文說：「楚勞特開季以來一直都把球打得很強勁，至少6球或7球的擊球初速超過105英里（169公里），但這場之前只有一支安打，很高興看到他打出全壘打。翔平的打席也都很棒，我想他們是要向大家表示，我們很OK的意思。」

天使這場贏球都靠全壘打，4局菜鳥捕手歐霍比（Logan O'Hoppe）敲出大聯盟生涯首轟，貢獻3分打點，加上楚勞特2分砲、大谷翔平陽春砲，共得6分都是全壘打。（編輯：韋樞）1120403