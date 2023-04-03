更多編輯台推薦新聞：
影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有
運動

影片／彭政閔：背號退休是無比榮耀 還有多位球員也應享有

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊
生活

傅國銘圓樹屋夢催生雪見樹冠走道 雪霸小樹平台將迎親子同遊

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP
產經

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物
國際

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平
首頁 / 運動

大谷翔平本季首轟 緊接在楚勞特開轟下一球

2023/4/3 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）剛在經典賽上演世紀對決，日本棒球明星大谷翔平回歸母隊洛杉磯天使，今天與隊友楚勞特「背靠背」開轟。楚勞特本季首轟的下一球，大谷翔平接著又把球打出牆外，間隔不到1分鐘。

洛杉磯天使今在客場6比0擊敗奧克蘭運動家，開季的天使、運動家3連戰，天使以2勝1敗勝出。

3月21日大谷翔平以投手身分，在經典賽冠軍戰9局上擔任日本隊終結者，三振美國隊的頭號強棒楚勞特（Mike Trout）在大聯盟開季之前掀起高潮。12天之後，兩人回歸隊友身分，在同一場比賽、同一局、連續打席敲出本季首轟。

楚勞特、大谷翔平今天分別擔任天使隊第2棒、第3棒。5局上一壘有人，楚勞特率先開砲，他面對運動家先發投手、新秀左投瓦迪查克（Ken Waldichuk），鎖定一記外角快速球，打出中外野的全壘打牆外。

就在楚勞特繞壘回到休息區，剛與隊友擊掌慶祝，大谷翔平站上打擊區面對第1球又再開轟。兩支全壘打間隔不到一分鐘。

天使打線上兩大明星的本季首轟不只連續打席、更是連續球數的「背靠背」（back to back），飛行距離更是旗鼓相當，楚勞特434英尺（132公尺）、大谷翔平447英尺（136公尺），兩支全壘打距離加起來達881英尺（268公尺）。

大聯盟官網報導，天使總教練尼文（Phil Nevin）賽後表示，樂見陣中兩大強打同場開砲。

尼文說：「楚勞特開季以來一直都把球打得很強勁，至少6球或7球的擊球初速超過105英里（169公里），但這場之前只有一支安打，很高興看到他打出全壘打。翔平的打席也都很棒，我想他們是要向大家表示，我們很OK的意思。」

天使這場贏球都靠全壘打，4局菜鳥捕手歐霍比（Logan O'Hoppe）敲出大聯盟生涯首轟，貢獻3分打點，加上楚勞特2分砲、大谷翔平陽春砲，共得6分都是全壘打。（編輯：韋樞）1120403

#楚勞特
#大谷翔平
#尼文
楚勞特
日媒轉播經典賽冠軍戰 瞬間最高收視率46%大谷翔平昔遭戲稱高中生 摘經典賽MVP證明全能身手
大谷翔平
藤浪晉太郎11年後再戰大谷翔平 大聯盟初登板不到3局失8分退場[影]大谷翔平將在大聯盟對決藤浪晉太郎 11年前曾敲陽春砲
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀