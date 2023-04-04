林泓育單場2安3打點 桃猿擊敗悍將維持不敗

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（中央記者謝靜雯台北4日電）中職樂天桃猿今天與富邦悍將交手，兩隊形成打擊戰，桃猿隊野手林泓育手感火燙，單場2安都是長打、貢獻3分打點，率隊以10比7拿下勝利，桃猿隊開季前3戰打完，戰績2勝1和維持不敗。

中華職棒樂天桃猿隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，兩隊都敲出雙位數安打，悍將隊1局下靠著高國輝適時安打先馳得點。

桃猿隊2局上有攻勢，林泓育率先敲出二壘打，1人出局後邱丹高飛犧牲打跑回追平分，3局上靠著悍將單局出現2次守備失誤跑回超前分。

桃猿5局上再起攻勢，靠著內野安打、安打、四壞保送攻佔滿壘，林泓育清壘三壘打，一棒3分幫助球隊拉開領先差距，朱育賢補上二壘打，送回球隊第6分，宋嘉翔安打再替球隊多添1分保險分。

悍將5局下林哲瑄敲出陽春砲，6局下靠著接連安打、保送、暴投跑回分數，劉俊豪安打，一棒2分幫助球隊將比數追至5比7。

桃猿7局上再起攻勢，朱育賢二壘打、郭永維適時安打添分，2人出局後林立、成晉接連安打再拿1分，8局上靠著接連安打、滾地球跑回團隊第10分；悍將9局下靠著高國輝2分砲追分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

桃猿隊今天團隊敲16支安打，林泓育2局敲出二壘打，3局選到四壞保送，5局敲出三壘打，8局再選到四壞保送，單場3打數敲出2支安打，貢獻3分打點、跑回3得分，打擊表現最亮眼，獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手霍爾用94球投5.1局被敲7支安打，投出4次三振、2次四死球，失掉4分責失分，拿下勝投；桃猿隊開季前3場比賽打完戰績2勝1和，是目前5隊中唯一不敗的球隊。（編輯：李亨山）1120404

中華職棒富邦悍將隊4日在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，1局下悍將高國輝擊出左外野方向一壘安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 112年4月4日

中華職棒富邦悍將隊4日在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將在主場開幕週第2場賽事，邀請歌手魏嘉瑩賽前演唱並擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝112年4月4日

中華職棒富邦悍將隊4日在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將在主場開幕週第2場賽事，賽前由專屬啦啦隊Fubon Angels熱舞開場。中央社記者張新偉攝 112年4月4日

中華職棒樂天桃猿隊4日在新莊棒球場對戰富邦悍將隊，5局上桃猿林泓育在滿壘時擊出中外野方向三壘安打，帶有3分打點。中央社記者張新偉攝 112年4月4日