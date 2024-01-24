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NBA熱火拚季後賽 送走老將勞瑞換來羅齊爾

2024/1/24 10:53
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（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國職籃NBA邁阿密熱火與夏洛特黃蜂進行2換1交易，熱火送走37歲老將勞瑞、2027年首輪樂透保護籤，換來本季在黃蜂打出生涯年的羅齊爾，以提升後場戰力，為後續季後賽做準備。

熱火、黃蜂在這筆交易案各取所需，美媒ESPN報導，熱火目前24勝19敗，暫居東區第6，透過交易得到得分後衛羅齊爾（Terry Rozier），而羅齊爾本季場均23.2分和6.6助攻，2項數據都是生涯新高。

熱火本季場均得分110.9分，在聯盟中倒數第5，亟需羅齊爾的火力挹注，羅齊爾的到來，讓熱火隊後場攻擊火力更加強大，未來將與赫洛（Tyler Herro）、巴特勒（Jimmy Butler）攜手幫助熱火，往更前面季後賽種子序邁進。

不僅如此，熱火透過這筆交易案，節省約1540萬美元（約新台幣4.87億元）奢侈稅，並創造出640萬美元（約新台幣2億元）交易特例。

至於尋求重建的黃蜂隊換來季後賽經驗豐富的勞瑞（Kyle Lowry），勞瑞將能帶領陣中年輕球員成長，黃蜂隊同時還獲得2027年首輪樂透保護籤，若未兌現，將轉為2028年未受保護的首輪籤。

黃蜂的重建計畫將圍繞著波爾（LaMelo Ball）、米勒（Brandon Miller）進行，ESPN報導，在交易截止日前，黃蜂隊將持續討論其他老將交易案，以尋求累積更多未來選秀權以及年輕球員。（編輯：李亨山）1130124

#NBA
#季後賽
#勞瑞
#黃蜂隊
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