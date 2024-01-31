超級盃賭城開戰 參賽隊伍嚴禁下場試手氣

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」今年將在拉斯維加斯舉行，不過酋長隊和49人隊在2月11日的比賽前必須完全遵守NFL政策，不能在賭城的豪華賭場裡試試手氣。

路透社報導，雖然NFL球員可以在例行賽期間投注其他體育項目，但在2月11日的超級盃之前，兩隊將遵守更嚴格的規定，也就是什麼都不能賭。

今年超級盃首次選在賭城拉斯維加斯舉行，這代表堪薩斯酋長與舊金山49人的成員，將在冠軍賽前於當地度過一週，不過他們不但不能在賭城投注體育賽事，連21點、輪盤或任何其他賭場提供的賭博也不能碰。

NFL負責公關的執行副總裁米勒（Jeff Miller）今天在記者會表示：「公務時不得賭博，無論是體育賭博還是其他形式。」

「任何球員、教練、工作人員，任何一位，如果被抓到或被認出在賭場賭博，都要接受紀律處分。」

米勒補充說，任何超級盃球隊中被發現違反賭博政策的個人，都將受到聯盟「常規紀律處分」。

拉斯維加斯的賭城大道（Las Vegas Strip）賭博活動從不間斷，不過酋長隊和49人隊是住在40公里之外的不同飯店。米勒表示，這樣做不見得是為了阻止賭博，而是為了能夠容納球隊。

米勒表示，參加超級盃的球隊下榻飯店通常與市中心和舉辦超級盃的場館保持一定距離，因為這樣可以提供更多隱私和空間來容納球員及其家人。

米勒表示：「大多數球隊喜歡安靜的環境。顯然，他們專注於自己的特定目標，在那一週內他們不想要受到任何干擾。」

「球隊肯定很重視為比賽做準備的機會，因為他們最希望不要受到任何潛在的干擾，每年都是如此。」（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1130131