PLG林志傑飆進大號3分怒吼 向家人比愛心

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（中央社記者陳容琛台北31日電）終場前25.4秒「野獸」林志傑飆進大號3分球，帶領台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士以111比104擊敗福爾摩沙夢想家，當下他也向到場支持的家人比愛心。

在主力洋將辛特力（Michael Singletary）因傷缺陣情況下，勇士今天主場迎戰夢想家，沒想到此役又陸續傷了本土球員洪楷傑、賴廷恩，不過靠著強森（Chris Johnson）、林志傑在第4節聯手攻下21分，克服一度達雙位數落後，把賽事逼入延長賽。

進入延長賽後，強森表現依舊強勢，加上林志傑在終場前25.4秒飆進鎖定勝利的大號3分球，立刻讓滿場球迷沸騰，他也展現招牌的「野獸怒吼」，並向到場支持的家人比愛心，最後勇士以7分之差成功捍衛主場。

「落後大家都沒有放棄，努力做好防守，贏球非常開心。」林志傑賽後說道。現年41歲的他，此役帶著腰傷上陣，累計出賽34分鐘，繳出21分、12籃板、5助攻，外帶3次抄截成績。林志傑表示，前役就不慎拉傷腰部，經過休養後感覺比較好，只是今天下半場突然拉扯到，才又感覺腰部不適。

不過，向來表現相當敬業的林志傑透露，站上球場還是得做好職業選手該做的事，「畢竟自己很努力訓練，在比賽呈現成果，也幫助球隊，上場期間多一點加分，往好的方向。」

勇士總教練許晉哲則稱讚，林志傑的表現有目共睹，「我們合作這麼久，不用多講什麼，一個眼神就知道。」許總提到，延長賽有考慮換林志傑下場，「他說可以讓我決定，所以繼續把他放在場上，因為我們現在需要關鍵的人跳出來，而他在場上能夠hold大家。」（編輯：楊昭彥）1130131