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MLB金鶯隊換老闆？同意540億賣給億萬富翁魯班斯坦

2024/2/1 16:47（2/1 17:08 更新）
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MLB巴爾的摩金鶯去年奪下隊史第10座美國聯盟東區冠軍。（圖取自facebook.com/Orioles）
MLB巴爾的摩金鶯去年奪下隊史第10座美國聯盟東區冠軍。（圖取自facebook.com/Orioles）
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）安海羅斯家族正式宣布，想以17.25億美元（約新台幣540億美元）價格，將美國職棒大聯盟MLB巴爾的摩金鶯隊賣給億萬富翁魯班斯坦為首集團。

金鶯29日宣布，安海羅斯已經和全球投資公司凱雷投資集團（Carlyle Group）創辦人暨共同主席魯班斯坦（David Rubenstein）為首集團達成協議。

魯班斯坦今天表示，提議買下金鶯（Oriole），是希望把「世界大賽（World Series）獎杯帶回巴爾的摩市」。

一旦交易完成，魯班斯坦將成為金鶯的控股股東，安海羅斯家族繼續對金鶯持有大量投資，原本的老闆約翰．安海羅斯（John Angelos）則將擔任高級顧問。

這筆交易仍有待MLB所有權委員會審查和批准，以及MLB球隊老闆全體投票。

魯班斯坦今天在新聞稿中表示：「我期待與所有金鶯隊老闆、球員和工作人員合作，在球隊最近幾個賽季令人難以置信的成功基礎上再接再厲。」

「我們共同的目標是把世界大賽獎杯帶回巴爾的摩市，我想跟球迷們說：『這麼做是為了你們，沒有你們，我們辦不到，謝謝你們支持。』」

魯賓斯坦的聲明，也透露該投資集團還包括金鶯傳奇小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、美國職籃NBA名人堂成員希爾（Grant Hill），以及前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）。

安海羅斯家族1993年買下金鶯，當時的老闆、約翰的老爸彼得．安海羅斯（Peter Angelos）花了1.73億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1130201

#MLB
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