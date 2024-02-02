國訓尾牙熱鬧登場迎龍年 董事郭婞淳加碼現場超嗨

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（中央社台北2日電）再過1週就是農曆除夕，國家訓練中心今天也舉辦年終尾牙迎龍年，現場席開42桌、近200名教練和選手同樂，身兼國訓中心董事的「舉重女神」郭婞淳連3年加碼抽獎，讓現場氣氛嗨到爆。

國訓中心董事長林騰蛟致詞時提到，去年杭州亞洲運動會大有斬獲，一舉奪下19金、20銀、28銅，追平隊史最佳，2024年也是相當重要的一年。

林騰蛟強調，面對2024年的巴黎奧運要以奧運格言更快、更高、更強、更團結（Faster、Higher、Stronger-Together）為目標，國訓中心作為後勤團隊將和培訓隊的選手合作前進，一起努力摘金奪冠。

今天尾牙活動上林騰蛟也頒獎表揚資深員工，包括服務滿30年的運動科學處長廖麗惠、運動科學處防護員劉婉莉；滿20年的競技運動副處長李佩樺、營運管理處廚師方國雅；滿10年的營運管理處長邱泰龍等。

透過3場選拔賽脫穎而出的射箭國手雷千瑩受訪時說：「自己在國訓也待了好久的時間，也參加過好多次尾牙，其實這裡很多人都快要跟家人一樣，能在年終的時候一起聚餐，就是特別溫馨。」

雷千瑩強調，從3月開始的3場世界盃賽事，同時也是奧運資格賽，「雖然女子隊另外3名選手都是年輕新秀，但我相信磨合上不會有太大問題，現在缺的就是一個實戰經驗而已。」

跆拳道羅嘉翎笑說：「龍年就是希望一切順利，大家的目標都一樣，就是巴黎奧運拿到好成績，但希望今年尾牙運氣可以好一點，過去5、6年來只抽到過一個飛鏢盤。」（編輯：龍柏安）1130202