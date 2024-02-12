樂天桃猿動盪中 球團第5年首度換帥盼奪總冠軍

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職樂天桃猿迎接球團第5個球季，樂天接手後遲遲無法奪冠，因此今年球季讓日籍的古久保健二接任總教練，以新氣象出發，不過流失多名主力的情況下能否突破最後一步值得關注。

在樂天企業2020年接手桃猿隊以來，雖然2度打進季後賽，去年更是在台灣大賽與味全龍拚到第7場，不過最後仍與總冠軍擦身而過。

去年底樂天宣布由原本的首席教練古久保健二執掌球隊兵符，也是樂天接手來首度換帥，在領隊、總教練都是日本人的情況下，球團與球隊之間溝通將可更順暢。

桃猿日籍領隊川田喜則在開訓典禮時對球員喊話，他提到，今年是從Lamigo桃猿變成樂天桃猿的第5個球季，是需要好戰績的球季，「雖然我們最近2年都有打進總冠軍賽，但只差最後一步沒能拿到最好成績，希望今年一起努力拿到好成績。」

新賽季執掌帥印的古久保健二強調，既然已經接下這個重任，就會努力做到最好。以往桃猿隊都是以「暴力猿」打線著名，不過守備一直是問題，古久保健二直言，自己帶兵會特別重視守備。

多名主力出走 狀元林子偉能否打出身價是關鍵

去年球季結束後，桃猿陣容有不小變動，甚至60人保留名單都未放滿，包括主力賴鴻誠、郭永維到台鋼雄鷹，郭嚴文轉戰味全龍隊；一壘主力陳俊秀透過自由球員制度轉戰中信兄弟，讓桃猿隊一壘戰力出現空缺，就連牛棚主將陳禹勳也跟著「龍袍加身」、加盟味全龍。

其中對戰力影響最大的就是陳俊秀，過往他始終維持穩定火力輸出，一壘守備更是帶給球隊莫大安定感。對於一壘空缺，古久保健二表示，會給每一個選手機會，「不管是新進的高中畢業選手或是老將都一樣，每個選手得去競爭，才能得到這個位置。」

另外，內野手雖仍有林立、梁家榮、朱育賢等主力，不過年僅25歲的楊晉豪提出任意引退，郭永維、郭嚴文的離隊多少影響到板凳深度。去年桃猿與台鋼雄鷹隊交易，具大聯盟資歷的選秀狀元林子偉以合約總值新台幣3100萬元加盟桃猿，不過由於下半季才加入，又受到傷勢影響，並沒打出狀元身手。

面對第1個完整球季，林子偉所帶來的加分效果仍值得期待，他接受中央社記者訪問時表示，非常期待新球季到來，「新的一年是重新開始，經過春訓之後像是暗號配合、球隊訓練課表都會慢慢熟悉，也希望一整季都可以健康出賽。」（編輯：龍柏安）1130212