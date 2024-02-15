羽球亞團賽台灣1比3提前不敵大馬 分組第2晉8強

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（中央社記者黎建忠台北15日電）亞洲羽球團體錦標賽今天進行分組預賽最後一天賽事，台灣男團面對地主馬來西亞，前4點僅男雙李洋、李哲輝獲勝，提前以1比3的點數落敗，但仍以分組第2晉級8強。

2024亞洲羽球團體錦標賽在馬來西亞莎阿南（Shah Alam）登場，今天進行男、女團預賽最終日賽程，台灣男團受到賽程延遲的影響，和馬來西亞之戰打到將近午夜。

台灣男子團隊依序推出男單林俊易、男雙李洋與李哲輝、男單李佳豪、男雙王齊麟與楊博涵、男單戚又仁，賽事採5點3勝制，但預賽就算分出勝負後仍須打完5點。

首點台灣「左手重砲」林俊易面對大馬一哥、世界排名第10的李梓嘉，林俊易開賽就以0比5落後，一度以8比16落後達兩倍之多，隨後首局就以16比21敗下陣來。

第2局比賽前段雖然雙方互有拉鋸，但在8比8平手後，李梓嘉一波9比3的攻勢拉開差距，順利再以21比13收下第2局，替馬來西亞打下開門紅。

第2點男雙台灣出奇招，由李洋、李哲輝這對「老搭檔」，迎戰世界排名第5的蘇偉譯、謝定峰，竟意外以23比21、21比17直落二獲勝。

李洋在接受中央社訪問時笑說：「感覺是還蠻有趣的，我們2個輪轉速度打得有點快，體能上都有點喘，我其實還有點擔心會跟不上他，不過能替台灣拿下一點也是很開心。」

李洋和李哲輝從2015年就開始搭檔參加國際賽，直到2018年底才拆夥，他們生涯曾於2018年兩度對戰過蘇偉譯、謝定峰，但都落敗。

只可惜在點數扳成1比1平手後，接下來李佳豪以19比21、17比21不敵梁峻豪；第4點男雙王齊麟、楊博涵則以19比21、14比21敗給侞薩尼（Nur Izzuddin）、吳世飛，確定以1比3的點數提前落敗。（編輯：陳彥鈞）1130215