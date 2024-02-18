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PLG周儀翔攻本季新高16分 稱找回以往打球方式

2024/2/18 18:20（2/18 18:46 更新）
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台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿前鋒周儀翔（白衣者）找回以往強勢進攻的身手，18日替補出賽攻下本季新高的16分，也幫助球隊輕取新北國王、終止2連敗。（PLG提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月18日
台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園璞園領航猿前鋒周儀翔（白衣者）找回以往強勢進攻的身手，18日替補出賽攻下本季新高的16分，也幫助球隊輕取新北國王、終止2連敗。（PLG提供）中央社記者黎建忠傳真 113年2月18日
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（中央社記者黎建忠台北18日電）被網友稱為「交通部長」的PLG桃園璞園領航猿前鋒周儀翔，今天替補出賽30分鐘攻下本季新高的16分，瘦身有成的他收到效果，自信地說：「就是找回以往的打球方式而已。」

根據台灣職籃聯盟P. LEAGUE+官網資料，身高191公分的周儀翔登錄體重為99公斤，加上他從中國CBA返台加盟後的打球方式，變得多半在場上指揮隊友跑位，以往的坦克切入和出手慾望都消失許多，才被網友戲稱為場上的「交通部長」。

周儀翔在這場賽季因傷僅出賽7場比賽，今天的16分不但是本季新高，還是首度突破個位數，且全場10次三分球出手也是新高。

周儀翔賽後接受媒體訪問時表示，今天狀況還不錯，賽前教練交代的個人防守部分都有做好，唯一比較差的是首節被對手投進8個三分球，「但我們也沒有放棄，反而是越來越拚，想要拿下這場比賽的勝利」。

周儀翔不願透露自己到底瘦了幾公斤，只表示身體狀態還可以更好，「我不會用這1、2場的表現就說自己回來了，不過還是要很感謝教練、隊友的幫忙和支持」。

周儀翔強調，過去幾年的打球方式確實有些不同，「這2場球，我就是試著找回過去比較積極的打法，至於如何能再持續進步，就是要靠著練習和多做調整」。（編輯：管中維）1130218

#交通部長
#周儀翔
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