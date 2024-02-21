台灣桌球男團擊敗塞爾維亞 再1勝前進巴黎奧運

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣男團今天世界桌球團體錦標賽24強賽迎戰塞爾維亞，靠著「桌球教父」莊智淵、林昀儒、高承睿聯手，以3比0迎接勝利，晚間16強賽若能擊敗瑞典，就能獲得巴黎奧運團體參賽資格。

攸關巴黎奧運門票的世界桌球團體錦標賽在韓國釜山舉行，台灣男團這次在林昀儒、「桌球教父」莊智淵帶領下，預賽以3勝1敗晉級24強。

昨天大會進行淘汰賽抽籤，台灣男團籤運不錯，與塞爾維亞、瑞典在同一區，今天24強賽碰上塞爾維亞。

世界排名第35、42歲的莊智淵扛起第1點，面對排名第244的萊瓦雅奇（Dimitrije Levajac），莊智淵以11比8、11比3拿下前2局後，儘管第3局以8比11讓出，但隨後穩住陣腳，第4局以11比6勝出。

鎮守第2點的林昀儒出戰加切夫（Aleksa Gacev），林昀儒儘管以11比4先下一城，但次局與對手激戰至12比10才拿下。林昀儒第3局在7比3領先情況下，因失誤偏多，遭對手超前，所幸隨後回穩，以14比12有驚無險贏得勝利。

19歲小將高承睿接力登場，遇到37歲老將耶夫托維奇（Marko Jevtovic），以9比1強勢開局後，以11比2輕鬆收下首局，隨後再以11比4、11比7獲勝。

闖進桌球世團賽8強隊伍，將能獲得巴黎奧運團體參賽資格，台灣男團晚間16強賽將出戰瑞典，將與台灣女團分頭出擊，爭奪奧運入場券。

至於預賽4戰全勝的台灣女團，將與印度交手，而印度隊實力也不容小覷，陣中穆克吉（Ayhika Mukherjee）、阿古拉（Sreeja Akula）就曾在預賽首戰分別擊敗世界排名前2的中國好手孫穎莎、王藝迪。（編輯：張雅淨）1130221