駁陣前換將 體育署長：新任國訓執行長責任更多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北1日電）國訓中心執行長今天確定改由國體大教授龔榮堂從3月11日起接任，體育署長鄭世忠透露，龔榮堂當過選手、教練、具有運科背景、能更和國際接軌，這些都是考量繼任人選的主因。

距離2024巴黎奧運剩下不到5個月，鄭世忠在接受中央社記者訪問時也駁斥所謂「陣前換將」的說法，他表示，就是因為時間所剩不多，才更需要讓國家運科中心、國訓中心緊密配合，給予教練和選手更多幫助。

鄭世忠也肯定前執行長李文彬的功勞，過去幾年國訓在疫情期間在保護選手和備戰上做得很好，另外像是國訓的二期工程建設也都如期完工，「很多不容易的事情都熬過來了，但疫情結束後是一個新的國際型態，所以才會有這樣的決定。」

鄭世忠強調，國訓中心接下來要面對選手新的思維以及年輕一輩的教練和選手，「自從我上任之後，就一直強調選手和教練是我們服務的對象，因此不論體育署、單項協會、國訓中心都應該去做到符合社會期待的治理。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

鄭世忠指出，現在已經是巴黎奧運最後的備戰期間，「新任的執行長就要以選手需求去做更完善和細緻的處理而非管理，另外在黃金計畫的執行上，也希望國訓中心能依照教練的專業計畫去配合。」

隨著運科中心今年起開始營運，將來和國訓中心的配合也更加重要，鄭世忠指出，龔榮堂當過選手、教練，本身也具有運科背景，「可以期待未來國訓中心的風格會不太一樣。」（編輯：陳政偉）1130301