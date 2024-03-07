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因外婆接觸電競 台灣選手尤瑋鍾「實況野球」拚冠

2024/3/7 13:25
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（中央社記者陳容琛台北7日電）台灣45歲電競選手「Hazuremon」尤瑋鍾將出戰實況野球「WBSC eBASEBALL Series」世界總決賽，他分享是因為外婆關係，才開啟自己的電競之路。

談起與電競緣分，尤瑋鍾接受中央社採訪時透露，來自外婆在國小五年級送的紅白機，即便家人反對，依舊澆不熄他對棒球電玩的熱愛，進而開啟這段近30年的電競選手之路。

「本身很喜歡棒球遊戲，而且實況野球節奏明快，打起來蠻有真實感的。」尤瑋鍾說。實況野球對他而言，除了是紀念天上外婆的一種方式，同時也豐富他的人生，「本身成績不錯，也認識很多好朋友，分享彼此的人生經驗等。」

有趣的是，從小就是死忠棒球迷，家住在新竹的尤瑋鍾回憶，小時候沒有零用錢，時常拿著學生證，到新竹棒球場觀看中職賽事，「一年20場球賽，我可能就看了10多場。」同時，因為「亞洲巨砲」呂明賜、「東方特快車」郭泰源的關係，讓他在日職偏愛讀賣巨人、西武獅。

去年世界棒壘球總會（WBSC）與日本遊戲大廠科樂美（Konami Digital Entertainment）合作，推出實況野球「WBSC eBASEBALL™: POWER PROS」，身為資深玩家的尤瑋鍾，平時擔任公務員，僅能利用下班後的時間練習，卻意外打進世界總決賽，讓他直呼是很特別的經驗。

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已啟程瑞士備戰，尤瑋鍾自認不會緊張，但坦承有點老花眼，對新螢幕的適應度比較差，「近期有針對這一點調整，平常線下比賽多加練習，盡量做好準備，現場怎麼樣就交給上天了。」

3月9日與日本選手SHORA、fujito及美國選手yabeGaming爭奪冠軍，尤瑋鍾霸氣表示：「這款遊戲是日本人做出來的，也有很多日本人玩這款遊戲，我想證明台灣選手也能打贏日本選手。」（編輯：李亨山）1130307

#呂明賜
#電競
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