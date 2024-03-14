國中硬式棒球聯賽泰源險勝晉級8強 台東球隊占2席

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）國中硬式棒球聯賽台東縣泰源國中今天在16強賽驚險以9比8擊退台南市金城國中，繼104學年度後，相隔8年再度闖進8強。8強隊伍已全數出爐，桃園、台東都各占2席。

金城先發投手一開賽就出狀況，讓泰源1出局攻占滿壘，馬恩宇敲出三壘安打一棒清壘，金城換投控球仍不理想，泰源先聲奪人打下5分大局；2局上泰源的何哲翔敲出安打再添2分，前2局就取得7分領先。

有了分數進帳，泰源採取投手車輪戰，把先發2局失1分的王伊佐換下，馬恩宇中繼2局無失分，余利亞5局下登板，金城把握機會先追回2分；6局下金城一開始又獲得2次保送，金城包括周冠廷的清壘安打在內，追到8比9只差1分。不過泰源投手李家瑋及時回穩，以再見三振守住勝利。

泰源總教練陳少青表示，因為有些分數領先想保留先發投手，沒想到選手太緊張，像是有些短打補位做不好，造成分數接近，國三選手要有更多責任感。泰源上次晉級8強已是104學年度，這次以國二主力重返榮耀，陳少青說：「這批國二生實力、素質都不錯，讓他們多參加比賽來增加經驗。」

陳少青點名，馬恩宇是表現不錯的選手，首局敲出三壘安打，締造勝利打點，投球方面也拿下勝投。陳少青提到，馬恩宇從國二就打中心棒次，今天打第5棒，但也是第4棒人選，且投球的變化球幅度大，今天投得還算不錯。

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馬恩宇家中3兄弟都有打球，他排行老么，大哥馬少安目前就讀開南大學1年級，二哥則是台東體中馬承恩。馬恩宇直言偶像就是二哥，「因為他打過林盛恩全壘打，我在現場看，球很強、很遠。」

今天比賽結束後，8強也全數出爐，分別是台東縣泰源國中、台東縣卑南國中、新北市二重國中、桃園市仁和國中、台南市民德國中、高雄市忠孝國中、桃園市新明國中、台中市中山國中，其中台東、桃園各占2隊最多。（編輯：張雅淨）1130314