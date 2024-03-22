NCAA高爾克飆10記三分球 奧克蘭爆冷擊敗奪冠熱門肯塔基[影]

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（中央社記者陳容琛台北22日電）奧克蘭大學今天在NCAA一級男籃錦標賽首輪靠著射手高爾克全場飆進10記三分球，以80比76爆冷擊敗奪冠熱門、第3種子的肯塔基大學，寫下今年賽季最大驚奇。

高爾克（Jack Gohlke）此役出賽36分鐘，全場三分球20投中10、攻下生涯最高的32分，率領奧克蘭大學在全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽，扳倒堪稱NBA（美國職籃）搖籃的頂級名校肯塔基大學，成為目前「三月瘋」（March Madness）最大冷門。

身高約190公分的高爾克，似乎把所有技能都點在三分投射上，他本季累計335次出手，有327次是三分外線出手，總計命中121球、命中率為37.0%，場均貢獻12.2分、4.1籃板，今天他拿下的分數中，只有2分是來自罰球，其他全部都是三分球。

「我們不是灰姑娘。」高爾克賽後霸氣說道，他一直帶著這樣的信心應戰，「很明顯從各方面來看，我們都是不被看好的一方，然而身為1名球員，不能以這種方式思考，必須覺得自己的實力與對方一樣。」

影片來源：March Madness

高爾克提到，他們知道對手擁有很多具NBA實力的球員，而他或許無法進入NBA，「但我相信在任何一場比賽中，我能和那些類型的球員競爭，我的球隊也能與那樣強度的球隊一較高下。」他堅信，只要能打出好的比賽內容，他們能擊敗任何對手。

現年24歲的高爾克其實和NBA紐奧良鵜鶘選秀狀元威廉森（Zion Williamson）同梯，他原就讀NCAA二級的密西根州希爾斯戴爾學院（Hillsdale College），本季才來到奧克蘭大學，沒想到他就在人生中最大的舞台上演傳奇。

賽後被問到是否打開手機、準備好享受爆紅的滋味時，高爾克則透露，唯一思考的只有下一場比賽，「我們會帶著自信上場，然後再次贏得比賽。」（編輯：龍柏安）1130322