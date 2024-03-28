中職官辦熱身賽30場吸引9.3萬人 場均成長184%

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒官辦熱身賽今年一共舉行30場賽事，聯盟今天公布進場總人數達9萬3074人、場均3102人，比起去年29場總人數增加近6.14萬人、場均成長184%。

中職官辦熱身賽從13日進行至昨天，累計共30場賽事，中職今天發布觀眾人數統計，進場總人數達9萬3074人、場均3102人，比起去年29場總人數增加近6.14萬人、場均成長184%；若扣掉台北大巨蛋2場比賽3.6萬人，場均進場人數也比去年的1091人成長86%。

中職聯盟今年首度規劃加入「假日應援」活動，凡週六、日場次均有團長與女孩帶動應援，許多場次甚至有主客球隊雙應援，讓球迷提早熱身，熟悉球員應援曲，也讓以往較沉悶的熱身賽，變得熱鬧活潑不少，也吸引許多家長帶著孩子進場。

今年熱身賽話題不少，包括大巨蛋效應、台北101大樓首度為中華職棒35年點燈祝福，還有重返6隊規模，場邊也有女孩轉隊與改組的發燒話題，熱身賽期間爆紅的台鋼雄鷹隊女孩一粒，更是讓斗六棒球場象鷹之戰吸引破7千人的熱潮。

中職表示，中職熱身賽史上前3名票房都在今年所創下，其中中信兄弟與台鋼雄鷹23日斗六之戰吸引7315人進場，是史上第3多人，也是除2場大巨蛋賽事外、室外球場進場人數的最高紀錄，在今年之前，熱身賽最多進場人數是2015年桃園球場的7068人。（編輯：龍柏安）1130328